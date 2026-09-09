Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, είχε πάει σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα τον Ιούλιο
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Χαρά Βερρα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, είχε πάει σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα τον Ιούλιο

Ο τραγουδιστής είχε ερμηνεύσει μαζί της το κομμάτι του «Υπάρχω»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, είχε πάει σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα τον Ιούλιο
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Σε πανηγύρι, όπου είχε τραγουδήσει η Χαρά Βέρρα, τον περασμένο Ιούλιο, είχε κάνει την τελευταία δημόσια εμφάνισή του ο Γιώργος Μαζωνάκης

Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στα Καμένα Βούρλα. Σε πανηγύρι που γινόταν εκεί εμφανιζόταν η συνάδελφός του μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη και τον Βασίλη Σαλέα. Όπως είχε φανεί σε βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα social media, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, ενώ κάποια στιγμή η Χαρά Βέρρα κάθισε στο τραπέζι του. Οι δυο τους είχαν ερμηνεύσει μαζί μάλιστα την επιτυχία του, «Υπάρχω».

Δείτε βίντεο 


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