Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, είχε πάει σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα τον Ιούλιο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, είχε πάει σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα τον Ιούλιο
Ο τραγουδιστής είχε ερμηνεύσει μαζί της το κομμάτι του «Υπάρχω»
Σε πανηγύρι, όπου είχε τραγουδήσει η Χαρά Βέρρα, τον περασμένο Ιούλιο, είχε κάνει την τελευταία δημόσια εμφάνισή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στα Καμένα Βούρλα. Σε πανηγύρι που γινόταν εκεί εμφανιζόταν η συνάδελφός του μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη και τον Βασίλη Σαλέα. Όπως είχε φανεί σε βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα social media, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, ενώ κάποια στιγμή η Χαρά Βέρρα κάθισε στο τραπέζι του. Οι δυο τους είχαν ερμηνεύσει μαζί μάλιστα την επιτυχία του, «Υπάρχω».
Δείτε βίντεο
Το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στα Καμένα Βούρλα. Σε πανηγύρι που γινόταν εκεί εμφανιζόταν η συνάδελφός του μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη και τον Βασίλη Σαλέα. Όπως είχε φανεί σε βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα social media, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, ενώ κάποια στιγμή η Χαρά Βέρρα κάθισε στο τραπέζι του. Οι δυο τους είχαν ερμηνεύσει μαζί μάλιστα την επιτυχία του, «Υπάρχω».
Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα