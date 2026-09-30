Ενέσιμες θεραπείες και βλαστοκύτταρα στο στόχαστρο του Medwatch, πάνω από 37.000 ευρήματα σε 10 ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ
Medwatch Γιώργος Μαζωνάκης

Ενέσιμες θεραπείες και βλαστοκύτταρα στο στόχαστρο του Medwatch, πάνω από 37.000 ευρήματα σε 10 ημέρες

Το medwatch εντόπισε μέσα σε μόλις 10 ημέρες περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα, με εκατοντάδες ευρήματα για ιατρικές πράξεις, ενέσιμες θεραπείες, βλαστοκύτταρα και συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ενέσιμες θεραπείες και βλαστοκύτταρα στο στόχαστρο του Medwatch, πάνω από 37.000 ευρήματα σε 10 ημέρες
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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Ενέσιμες θεραπείες αισθητικής, βλαστοκύτταρα, εξωσώματα είναι όπως φαίνεται από τα στοιχεία των ελέγχων του ψηφιακού εργαλείου medwatch ιδιαίτερα δημοφιλή στο ελληνικό κοινό.

Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες λειτουργίας, το medwatch που ενεργοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων θεραπειών και μη ιατρικών πράξεων σάρωσε περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα και κατέγραψε χιλιάδες υποψήφια ευρήματα προς έλεγχο, αποκαλύπτοντας την έκταση αλλά και τις διαφορετικές μορφές που έχει λάβει η διαφήμιση ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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