Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του στον Άλιμο
ΕΛΛΑΔΑ
Δικογραφία Δικηγόρος Ενδοοικογενειακή βία Γιος Καταγγελία

Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του στον Άλιμο

Ο δικηγόρος αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς το βράδυ της Τρίτης - Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του

Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του στον Άλιμο
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
16 ΣΧΟΛΙΑ
Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε βίντεο με τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο δικηγόρος είχε ξεχάσει ανοικτό το μικρόφωνο και έτσι ακούστηκαν τόσο οι βρισιές προς τον ανήλικο, όσο και κάποιοι ήχοι που παρέπεμπαν σε χτυπήματα. 

Μετά την καταγγελία και τον σχηματισμό αυτεπάγγελτης δικογραφίας, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δικηγόρου στα πλαίσια του αυτοφώρου που λήγει τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του δικηγόρου στη Βούλα εκείνος αρνήθηκε να τους ανοίξει την πόρτα με αποτέλεσμα να ζητηθεί η προσέλευση εισαγγελέα.

Κατά τις ίδιες πηγές τα ξημερώματα σήμερα, ο δικηγόρος βγήκε από το σπίτι του και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αλίμου όπου ενημερώθηκε για τη δικογραφία σε βάρος του πριν να αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης