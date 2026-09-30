Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του στον Άλιμο
Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του στον Άλιμο
Ο δικηγόρος αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς το βράδυ της Τρίτης - Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του
Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης.
Η καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε βίντεο με τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο δικηγόρος είχε ξεχάσει ανοικτό το μικρόφωνο και έτσι ακούστηκαν τόσο οι βρισιές προς τον ανήλικο, όσο και κάποιοι ήχοι που παρέπεμπαν σε χτυπήματα.
Μετά την καταγγελία και τον σχηματισμό αυτεπάγγελτης δικογραφίας, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δικηγόρου στα πλαίσια του αυτοφώρου που λήγει τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του δικηγόρου στη Βούλα εκείνος αρνήθηκε να τους ανοίξει την πόρτα με αποτέλεσμα να ζητηθεί η προσέλευση εισαγγελέα.
Κατά τις ίδιες πηγές τα ξημερώματα σήμερα, ο δικηγόρος βγήκε από το σπίτι του και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αλίμου όπου ενημερώθηκε για τη δικογραφία σε βάρος του πριν να αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του.
Η καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε βίντεο με τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο δικηγόρος είχε ξεχάσει ανοικτό το μικρόφωνο και έτσι ακούστηκαν τόσο οι βρισιές προς τον ανήλικο, όσο και κάποιοι ήχοι που παρέπεμπαν σε χτυπήματα.
Μετά την καταγγελία και τον σχηματισμό αυτεπάγγελτης δικογραφίας, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δικηγόρου στα πλαίσια του αυτοφώρου που λήγει τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του δικηγόρου στη Βούλα εκείνος αρνήθηκε να τους ανοίξει την πόρτα με αποτέλεσμα να ζητηθεί η προσέλευση εισαγγελέα.
Κατά τις ίδιες πηγές τα ξημερώματα σήμερα, ο δικηγόρος βγήκε από το σπίτι του και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αλίμου όπου ενημερώθηκε για τη δικογραφία σε βάρος του πριν να αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα