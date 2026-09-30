Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του στον Άλιμο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο δικηγόρος είχε ξεχάσει ανοικτό το μικρόφωνο και έτσι ακούστηκαν τόσο οι βρισιές προς τον ανήλικο, όσο και κάποιοι ήχοι που παρέπεμπαν σε χτυπήματα.

Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του σχηματίστηκε από τομετά από καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης. καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε βίντεο με τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας.Μετά την καταγγελία και τον σχηματισμό αυτεπάγγελτης δικογραφίας, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δικηγόρου στα πλαίσια του αυτοφώρου που λήγει τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του δικηγόρου στη Βούλα εκείνος αρνήθηκε να τους ανοίξει την πόρτα με αποτέλεσμα να ζητηθεί η προσέλευση εισαγγελέα.Κατά τις ίδιες πηγές τα ξημερώματα σήμερα, ο δικηγόρος βγήκε από το σπίτι του και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αλίμου όπου ενημερώθηκε για τη δικογραφία σε βάρος του πριν να αφεθεί ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ιδιότητάς του.