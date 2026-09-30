Τραμπ και κολοσσοί της AI συμφώνησαν σε «αυτορρύθμιση»: Νέα εποχή με... Super Intelligence αντί για Τεχνητή Νοημοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τεχνητή Νοημοσύνη Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Τραμπ και κολοσσοί της AI συμφώνησαν σε «αυτορρύθμιση»: Νέα εποχή με... Super Intelligence αντί για Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας δεσμεύονται σε εθελοντικούς ελέγχους ασφαλείας, χωρίς πάντως να προβλέπονται στη συμφωνία κρατική εποπτεία και κυρώσεις

Τραμπ και κολοσσοί της AI συμφώνησαν σε «αυτορρύθμιση»: Νέα εποχή με... Super Intelligence αντί για Τεχνητή Νοημοσύνη
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν μια συμφωνία για την αυτορρύθμιση του κλάδου της AI, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου ασφαλείας για την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Η ανακοίνωση έγινε μετά το γεύμα που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας. Η συμφωνία, με την ονομασία «Joint Commitment On Frontier Responsibilities», παρουσιάστηκε από τον Τραμπ ως ένα σημαντικό βήμα προστασίας απέναντι στους κινδύνους της νέας τεχνολογίας.

«Είναι σχεδόν σαν ένα σύνταγμα. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και εγώ το υπέγραψα ως πρόεδρος. Είναι πραγματικά μια μορφή προστασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διεθνή ΜΜΕ όπως ο Guardian επισημαίνουν ότι το συμφωνηθέν πλαίσιο δεν προβλέπει νομικές δεσμεύσεις, κυρώσεις ή άμεση συμμετοχή κρατικών εποπτικών αρχών. Πρόκειται για μια εθελοντική δέσμευση των εταιρειών, οι οποίες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων τους.



Από την «Artificial Intelligence στη «Super Intelligence»


Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αλλάζει επίσημα η ορολογία που χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Με βάση το διάταγμα, όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να χρησιμοποιούν πλέον τους όρους «Super Intelligence» και «SI» σε επίσημα έγγραφα, δημόσιες ανακοινώσεις και κείμενα πολιτικής, καθώς και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους όρους «Artificial Intelligence» και «AI».

Κλείσιμο
Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια αναφορά του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου είχε μιλήσει για την επόμενη φάση εξέλιξης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.



Τέσσερα επίπεδα ελέγχων από τις ίδιες τις εταιρείες


Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ προβλέπει τέσσερα επίπεδα ελέγχων και αξιολογήσεων για τις εταιρείες ανάπτυξης AI.

Το πρώτο αφορά την εφαρμογή εσωτερικών μηχανισμών παρακολούθησης της ασφάλειας κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων. Το δεύτερο προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικής ομάδας που θα ελέγχει εάν οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν αποτελεσματικά. Στο τρίτο στάδιο, οι εταιρείες δεσμεύονται να επιτρέπουν σε εξωτερικούς αξιολογητές να εξετάζουν ανεξάρτητα τις διαδικασίες ασφαλείας, ενώ το τέταρτο αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητων συμβουλίων που θα εξετάζουν τις σχετικές αναφορές.

Παρά τις προβλέψεις αυτές, το κείμενο δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, ενώ αφήνει στις ίδιες να επιλέγουν τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα όργανα εποπτείας.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μετά από περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια των συστημάτων. Νομοθέτες, ερευνητές και μέρος της ίδιας της βιομηχανίας έχουν ζητήσει αυστηρότερη κρατική εποπτεία, όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα εκτεταμένων περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την καινοτομία και να πλήξουν τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.



Ζούκερμπεργκ: «Μια ιστορική συζήτηση»


Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο μεγιστάνας Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google Σούνταρ Ποτσάι, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στο CNBC υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί η «σωστή ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας και του στόχου να καταστούν οι ΗΠΑ ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε τη συμφωνία ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού. «Αυτό είναι μια αρχή και μια συμφωνία στην οποία θα μπορούσε να καταλήξει ολόκληρη η βιομηχανία. Ήταν μια ιστορική συζήτηση», δήλωσε ο επικεφαλής της Meta.
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