Τραμπ και κολοσσοί της AI συμφώνησαν σε «αυτορρύθμιση»: Νέα εποχή με... Super Intelligence αντί για Τεχνητή Νοημοσύνη
Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας δεσμεύονται σε εθελοντικούς ελέγχους ασφαλείας, χωρίς πάντως να προβλέπονται στη συμφωνία κρατική εποπτεία και κυρώσεις
Η ανακοίνωση έγινε μετά το γεύμα που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας. Η συμφωνία, με την ονομασία «Joint Commitment On Frontier Responsibilities», παρουσιάστηκε από τον Τραμπ ως ένα σημαντικό βήμα προστασίας απέναντι στους κινδύνους της νέας τεχνολογίας.
«Είναι σχεδόν σαν ένα σύνταγμα. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και εγώ το υπέγραψα ως πρόεδρος. Είναι πραγματικά μια μορφή προστασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, διεθνή ΜΜΕ όπως ο Guardian επισημαίνουν ότι το συμφωνηθέν πλαίσιο δεν προβλέπει νομικές δεσμεύσεις, κυρώσεις ή άμεση συμμετοχή κρατικών εποπτικών αρχών. Πρόκειται για μια εθελοντική δέσμευση των εταιρειών, οι οποίες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων τους.
BREAKING: President Trump says that he and tech leaders have officially changed the name of AI to 'Super Intelligence.' pic.twitter.com/MkuWluXqEu— Fox News (@FoxNews) September 29, 2026
Από την «Artificial Intelligence στη «Super Intelligence»
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αλλάζει επίσημα η ορολογία που χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Με βάση το διάταγμα, όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να χρησιμοποιούν πλέον τους όρους «Super Intelligence» και «SI» σε επίσημα έγγραφα, δημόσιες ανακοινώσεις και κείμενα πολιτικής, καθώς και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους όρους «Artificial Intelligence» και «AI».
Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοια αναφορά του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου είχε μιλήσει για την επόμενη φάση εξέλιξης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Tech leaders gathered at the White House for an AI luncheon hosted by President Donald Trump and House Speaker Mike Johnson.— CNBC (@CNBC) September 29, 2026
President Trump said the tech executives are going to work with local communities on data centers.
“Data centers are going to be very popular,” the… pic.twitter.com/OIgl3JbKUH
Τέσσερα επίπεδα ελέγχων από τις ίδιες τις εταιρείες
Το πρώτο αφορά την εφαρμογή εσωτερικών μηχανισμών παρακολούθησης της ασφάλειας κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων. Το δεύτερο προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικής ομάδας που θα ελέγχει εάν οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν αποτελεσματικά. Στο τρίτο στάδιο, οι εταιρείες δεσμεύονται να επιτρέπουν σε εξωτερικούς αξιολογητές να εξετάζουν ανεξάρτητα τις διαδικασίες ασφαλείας, ενώ το τέταρτο αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητων συμβουλίων που θα εξετάζουν τις σχετικές αναφορές.
Παρά τις προβλέψεις αυτές, το κείμενο δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, ενώ αφήνει στις ίδιες να επιλέγουν τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα όργανα εποπτείας.
Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μετά από περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια των συστημάτων. Νομοθέτες, ερευνητές και μέρος της ίδιας της βιομηχανίας έχουν ζητήσει αυστηρότερη κρατική εποπτεία, όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα εκτεταμένων περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την καινοτομία και να πλήξουν τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα.
🚨 BIG AI DEAL! 🇺🇸 Trump brought tech leaders together for a joint AI safety commitment. 🤖— Whiplash (@mr_Whiplash_) September 30, 2026
Pichai, Amodei, Zuckerberg, Brockman, Musk & Huang backed stronger safeguards, outside audits & oversight to reduce risks from cyber, bio & chemical threats.
Another deal in the books! pic.twitter.com/sA9omY00Vg
Ζούκερμπεργκ: «Μια ιστορική συζήτηση»
Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο μεγιστάνας Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google Σούνταρ Ποτσάι, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στο CNBC υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί η «σωστή ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας και του στόχου να καταστούν οι ΗΠΑ ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ο Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε τη συμφωνία ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού. «Αυτό είναι μια αρχή και μια συμφωνία στην οποία θα μπορούσε να καταλήξει ολόκληρη η βιομηχανία. Ήταν μια ιστορική συζήτηση», δήλωσε ο επικεφαλής της Meta.
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