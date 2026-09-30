Προπαγάνδα με ΑΙ φωτογραφία για το Βενιζέλειο νοσοκομείο καταγγέλλει ο Γεωργιάδης: «Η ιδεολογική και κομματική τύφλωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

« Στις εκλογές ο Λαός μας θα πρέπει να δώσει και μία απάντηση σε όλη αυτή την τοξικότητα. Ντροπή!» τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης