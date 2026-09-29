«Τον μισώ, είναι δειλό ανθρωπάκι»: Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο, έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της, είναι ανθρωπάκι, αδύναμος και ναρκισσιστής είπε ο Ντέιβιντ Κράουτς για το έγκλημα στα Γλυκά νερά που σόκαρε το πανελλήνιο