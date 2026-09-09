«Ξεχώρισες»: Σε σοκ φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, τον αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα

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Η Νένα Χρονοπούλου αποχαιρέτησε το «καλό πλάσμα» και έγραψε: ΟΚ... Καλά «παίξαμε» σήμερα μέχρι τώρα... Απάντησα, διαφώνησα στις τελευταίες αναρτήσεις μου, διάβασα πικρόχολα σχόλια και όχι ΔΕΝ ΠΤΟΗΘΗΚΑ, δε ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΜΑΙ για μικρότητες γιατί είμαι εδώ Ζωντανή για όσους με έχουν ανάγκη και μ’ αγαπούν... Χάθηκε όμως ένας τεράστιος καλλιτέχνης και ένας καλός Άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζωνάκης... Τέρμα τα υπόλοιπα σχόλια παιδιά...Τώρα τα κεφάλια μέσα... Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, δεν είμαστε τίποτε άλλο από αυτό που εκπέμπουμε... Και ο Γιώργος είχε τεράστιο εκτόπισμα γιατί ήταν «παιδί». Αντίο καλό πλάσμα, καλή αντάμωση !Η ΚΑΕ Ολυμπιακος αποχαιρέτησε επίσης τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέροντας:Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε.επέλεξε να αναδημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εκείνη βρίσκεται στην αγκαλιά του Γιώργου Μαζωνάκη. «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ» έγραψε μέσα στη φωτογραφία ενώ στη λεζάντα επέλεξε να γράψει μόνο μια λέξη... «Ξεχώρισες».Η νεαρή τραγουδίστρια Αναστασία δεν έκρυψε την συναισθηματική της φόρτιση στο μήνυμα με το οποίο αποχαιρέτησε τον «κ. Γιώργο» όπως τον αποκάλεσε από σεβασμό. «Δεν ξέρω τι να γράψω… δεν ξέρω τι να πω…Ό,τι κι αν γράψω, δεν φτάνει για να χωρέσει όλα αυτά που νιώθω.Βαρύ. Πολύ βαρύ. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια για εσένα…Τα πρώτα λόγια που άκουσα από έναν καλλιτέχνη και η πρώτη στήριξη που ένιωσα σε αυτόν τον δρόμο.Μάλλον ήμουν πολύ ευλογημένη που στην αρχή αυτού του ταξιδιού ήσουν εσύ εκεί. Ένα τεράστιο σχολείο για μένα. Ένας άνθρωπος που άφησε μέσα μου πράγματα που δεν θα σβήσουν ποτέ.Γιατί για μένα δεν θα φύγεις ποτέ πραγματικά. Θα ζεις πάντα εδώ… Στην ψυχή μου, στη ζωή μου, στο μυαλό μου.Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, σε όλα όσα μοιραστήκαμε και που θα κρατάω μέσα μου σαν φυλαχτό. Πάντα στο έλεγα και πάντα θα στο λέω… Σε ευχαριστώ για όλα.Ήσουν ένα αυτόφωτο αστέρι. Από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται τίποτα γύρω τους για να λάμψουν. Έμπαινες σε έναν χώρο και τον γέμιζες μόνο με την παρουσία σου.Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είχαμε μοιραστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έδωσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εσένα. Έφυγες πολύ γρήγορα… 💔 Και είναι τόσο δύσκολο να χωρέσει το μυαλό ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν απλώς να φύγουν, ενώ έχουν αφήσει τόσα πολλά πίσω τους.Καλό ταξίδι, κ. Γιώργο μου.Και όπου κι αν είσαι, να λάμπεις όπως έλαμπες πάντα εδώ. Σε ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου.Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου. Και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’αγαπώ για πάντα💔 Κανείς δεν μπορεί να σε ξεχάσει .. έγραψες την δική σου ιστορία .. LegendΈνα θαύμα κάθε ημέρα θα περιμένω, να σε φέρει κάθε δρόμος…μοιράστηκε μια κοινή της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έγραψε στη λεζάντα: Από σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…🥹 πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο…Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντουχος..,πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός…Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα! Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του!Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι…«Καλό ταξίδι Γιώργο…εκεί που θα πάς να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…» έγραψε οέγραψε: Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τη θλίψη αυτής της στιγμής. Χάσαμε τον Γιώργο… Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ… «λείπει πάλι ο Θεός»… Καλό ταξίδι«My sweet man.. Rest in peace 🕊 My heart breaks» έγραψε στο δικό της «αντίο» η«Δεν θα ήθελα να το πιστέψω ότι μπορεί να έφυγε ο ΜΑΖΩ μας ο αγαπημένος μας Γιώργος Μαζωνάκης …Αντίο Φίλε θα μας συντροφεύεις πάντα με τα τραγούδια σου ..Πόσο μεγάλη λύπη μας έδωσες σήμερα» έγραψε ηΜε μια σειρά κοινών τους φωτογραφιών αποχαιρέτησε η ηθοποιόςτον Γιώργο Μαζωνάκη, τις οποίες συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Ψυχη μου..καρδια μου…Σ αποχαιρετώ με αυτο το τραγούδι που ξερω ποσο πολυ το αγαπουσες…Τα λογια ειναι πολυ φτωχα για να περιγράψουν τη συντριβή που νιωθω..Καλο σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι»....