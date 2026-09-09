«Δεν έμοιαζε με κανέναν, καλό ταξίδι»: Πολιτικοί λένε το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αποχαιρετούν με αναρτήσεις τους τον δημοφιλή καλλιτέχνη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 54 ετών





Μαρινάκης: Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη.









Πιερρακάκης: «Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, καλό ταξίδι, Γιώργο» «Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του.

Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του - και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.

Καλό ταξίδι, Γιώργο», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.



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Δούκας: Ανείπωτη θλίψη, αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη Τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.



«Ανείπωτη θλίψη… Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του».



Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια , με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου να αποχαιρετούν τον δημοφιλή τραγουδιστή.Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη.​«Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων. Ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι», έγραψε ο κ. Μαρινάκης.«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του.Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του - και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.Καλό ταξίδι, Γιώργο», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.Τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.«Ανείπωτη θλίψη… Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του».



Ανδρουλάκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπήθηκε πολύ Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έγραψε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητα του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη».







Δούρου: Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε με ανάρτησή της και η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.



«Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος. Δούλεψε κι ο ίδιος από μαθητής και στα δεκάξι του ήδη τραγουδούσε τα βράδια. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του. Κι ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι του Γιώργου που αδικήθηκε πίσω από την εικόνα του "εκκεντρικού" Μαζωνάκη. Γιατί ήταν βαθιά λαϊκός και ταυτόχρονα είχε μια αχόρταγη περιέργεια για ό,τι υπήρχε έξω από τα όρια του κόσμου όπου γεννήθηκε», έγραψε μεταξύ άλλων.





