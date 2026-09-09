Λεάννα Μάρκογλου για Πάνο Καλίδη: 22 χρόνια μαζί και σήμερα κλείσαμε έναν χρόνο παντρεμένοι, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη
Λεάννα Μάρκογλου για Πάνο Καλίδη: 22 χρόνια μαζί και σήμερα κλείσαμε έναν χρόνο παντρεμένοι, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη
Η σύζυγος του τραγουδιστή γιόρτασε την πρώτη τους επέτειο γάμου με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε η Λεάννα Μάρκογλου για να γιορτάσει την πρώτη επέτειο γάμου της με τον Πάνο Καλίδη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τον έναν χρόνο που έκλεισαν ως παντρεμένοι, καθώς και για τα 22 χρόνια κοινής τους πορείας.
Η σύζυγος του τραγουδιστή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο και μίλησε για τις αναμνήσεις που έχουν δημιουργήσει μαζί, παρέα με την οικογένεια και τους φίλους τους και ευχήθηκε να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες στο μέλλον.
Η Λεάννα Μάρκογλου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αρχικά: «22 χρόνια μαζί… και σήμερα κλείσαμε έναν χρόνο παντρεμένοι. 22 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η δική μας ιστορία. Χρόνια γεμάτα αγάπη, γέλια, όνειρα, όμορφες στιγμές, δυσκολίες, αλλαγές… και μια αγάπη που μεγάλωσε μαζί μας. Και μετά από 22 χρόνια, ήρθε εκείνη η μέρα που είπαμε το "για πάντα" με έναν διαφορετικό τρόπο. Μια μέρα που είχαμε την ευλογία να τη ζήσουμε έχοντας δίπλα μας τα παιδιά μας, παρόντα στο μυστήριο, τους ανθρώπους που είναι κομμάτι της ζωής μας και τους φίλους μας, τους κολλητούς μας, που εδώ και χρόνια δεν τους νιώθουμε απλώς φίλους… τους νιώθουμε οικογένεια».
Δείτε την ανάρτηση
Έπειτα πρόσθεσε: «Κοιτάζοντας σήμερα αυτές τις φωτογραφίες, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Για όλα όσα ζήσαμε, για την οικογένεια που δημιουργήσαμε, για τους ανθρώπους που μας αγαπούν και στέκονται δίπλα μας και, πάνω απ’ όλα, για εμάς. 22 χρόνια μαζί. 1 χρόνος παντρεμένοι. Μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις… και μια ζωή ακόμα μπροστά μας».
Κλείνοντας, η Λεάννα Μάρκογλου δήλωσε: «Η τελευταία φωτό είναι η αγαπημένη μου».
Η σύζυγος του τραγουδιστή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο και μίλησε για τις αναμνήσεις που έχουν δημιουργήσει μαζί, παρέα με την οικογένεια και τους φίλους τους και ευχήθηκε να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες στο μέλλον.
Η Λεάννα Μάρκογλου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αρχικά: «22 χρόνια μαζί… και σήμερα κλείσαμε έναν χρόνο παντρεμένοι. 22 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η δική μας ιστορία. Χρόνια γεμάτα αγάπη, γέλια, όνειρα, όμορφες στιγμές, δυσκολίες, αλλαγές… και μια αγάπη που μεγάλωσε μαζί μας. Και μετά από 22 χρόνια, ήρθε εκείνη η μέρα που είπαμε το "για πάντα" με έναν διαφορετικό τρόπο. Μια μέρα που είχαμε την ευλογία να τη ζήσουμε έχοντας δίπλα μας τα παιδιά μας, παρόντα στο μυστήριο, τους ανθρώπους που είναι κομμάτι της ζωής μας και τους φίλους μας, τους κολλητούς μας, που εδώ και χρόνια δεν τους νιώθουμε απλώς φίλους… τους νιώθουμε οικογένεια».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Έπειτα πρόσθεσε: «Κοιτάζοντας σήμερα αυτές τις φωτογραφίες, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Για όλα όσα ζήσαμε, για την οικογένεια που δημιουργήσαμε, για τους ανθρώπους που μας αγαπούν και στέκονται δίπλα μας και, πάνω απ’ όλα, για εμάς. 22 χρόνια μαζί. 1 χρόνος παντρεμένοι. Μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις… και μια ζωή ακόμα μπροστά μας».
Κλείνοντας, η Λεάννα Μάρκογλου δήλωσε: «Η τελευταία φωτό είναι η αγαπημένη μου».
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