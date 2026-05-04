Πάνος Καλίδης: Γιατί να υπάρχει άντρας παλιάς και νέας κοπής, ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα

Όσον αφορά στο επάγγελμά του, ο τραγουδιστής τόνισε πως αποτελεί τη «μεγαλύτερη καψούρα του»: «Η μεγαλύτερη μου καψούρα είναι η δουλειά μου. Μέσω της δουλειάς μου είμαστε καλά και εμείς στην οικογένεια. Τώρα τι θέλεις να σου πω, ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου; Είναι λογικό», επισήμανε.

Γιατί να υπάρχει άντρας παλιάς και νέας κοπής αναρωτήθηκε ο Πάνος Καλίδης Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 4 Μαΐου, ποια είναι η γνώμη του για τους άντρες παλιάς κοπής και εξήγησε πως δεν καταλαβαίνει γιατί να υπάρχει αυτός ο όρος: «Γιατί να υπάρχει παλιάς κοπής και νέας κοπής; Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update όπως γίνεται στο κινητό, οκ, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο; Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μακακία που μπορείς να κάνεις», είπε χαρακτηριστικά.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Πάνος Καλίδης αναφέρθηκε στα γεγονότα που τον έχουν επηρεάσει με κάποιον τρόπο στη ζωή του: «Ο χαμός του πατέρα μου. Ο γάμος μου φυσικά με τη Λεάννα με άλλαξε, ο ερχομός των παιδιών μου. Με έκαναν να δω τη ζωή πιο υπεύθυνα, Χρωστάω πολλά στη σύζυγό μου. Όταν κάνεις οικογένεια μαθαίνεις και σε μαθαίνουν», δήλωσε.