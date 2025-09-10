Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν





Λεάννα Μάρκογλου το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου παρουσία φίλων και αγαπημένων τους προσώπων.

πορείας και την απόκτηση τριών παιδιών. Μέσα από αναρτήσεις που έκαναν καλεσμένοι του τραγουδιστή και της make-up artist στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μαρία Αντωνά, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση.









Δείτε βίντεο και φωτογραφίες















Λεάννα Μάρκογλου κατέφτασε στην εκκλησία με ένα λευκό μακρύ νυφικό, ενώ ο σύζυγός της επέλεξε σακάκι και πουκάμισο σε λευκό χρώμα συνδυασμένα με μαύρο παντελόνι.



