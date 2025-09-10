Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν
GALA
Πάνος Καλίδης Λεάννα Μάρκογλου Γάμος

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του έπειτα από είκοσι χρόνια κοινής πορείας

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν
Γεωργία Κοτζιά
36 ΣΧΟΛΙΑ
Παντρεύτηκαν ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου παρουσία φίλων και αγαπημένων τους προσώπων.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του έπειτα από είκοσι χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση τριών παιδιών. Μέσα από αναρτήσεις που έκαναν καλεσμένοι του τραγουδιστή και της make-up artist στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μαρία Αντωνά, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση.

Η Λεάννα Μάρκογλου κατέφτασε στην εκκλησία με ένα λευκό μακρύ νυφικό, ενώ ο σύζυγός της επέλεξε σακάκι και πουκάμισο σε λευκό χρώμα συνδυασμένα με μαύρο παντελόνι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες




markogloy

Ειδήσεις σήμερα:

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της - «Δεχόμαστε επίθεση» ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο

Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία

Γεωργία Κοτζιά
36 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης