Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν
Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του έπειτα από είκοσι χρόνια κοινής πορείας
Παντρεύτηκαν ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου παρουσία φίλων και αγαπημένων τους προσώπων.
Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του έπειτα από είκοσι χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση τριών παιδιών. Μέσα από αναρτήσεις που έκαναν καλεσμένοι του τραγουδιστή και της make-up artist στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μαρία Αντωνά, έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση.
Η Λεάννα Μάρκογλου κατέφτασε στην εκκλησία με ένα λευκό μακρύ νυφικό, ενώ ο σύζυγός της επέλεξε σακάκι και πουκάμισο σε λευκό χρώμα συνδυασμένα με μαύρο παντελόνι.
