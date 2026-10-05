Γυναίκα παρέκαμψε τα σημεία ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας και επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισραήλ χωρίς να είναι στη λίστα

Εντοπίστηκε στην τελική καταμέτρηση από το πλήρωμα της TUS Airways, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες συνοριακού ελέγχου - Έρευνα για το πως έφτασε μέχρι το αεροσκάφος

TUS Airways προς το Τελ Αβίβ, όταν γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο αεροσκάφος χωρίς να περιλαμβάνεται στον τελικό κατάλογο επιβατών.



Το περιστατικό μεταδόθηκε αρχικά από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ενώ διευκρινίσεις έδωσε η αεροπορική εταιρεία.

λίγο πριν από την αναχώρηση, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε κατά την τελική καταμέτρηση ότι ο αριθμός των επιβατών στην καμπίνα δεν συμφωνούσε με το passenger manifest.



Ακολούθησε νέος έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν εμφανιζόταν στον κατάλογο της πτήσης. Απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές.



Τι αναφέρει η TUS Airways Η TUS Airways ανέφερε, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 και το Ynet, ότι η γυναίκα «δεν είχε ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες συνοριακού ελέγχου». Η εταιρεία σημείωσε παράλληλα ότι δεν υπήρξε σε κανένα στάδιο κίνδυνος για τους επιβάτες ή το πλήρωμα και παρέπεμψε τη διερεύνηση του περιστατικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του







Συνοριακός έλεγχος και έλεγχος ασφαλείας Σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι η γυναίκα κατάφερε να περάσει όλους τους ελέγχους του αεροδρομίου. Αυτό, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.



Η TUS κάνει συγκεκριμένα λόγο για μη ολοκλήρωση των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου και όχι για παράκαμψη του aviation security screening, δηλαδή του ελέγχου επιβατών και χειραποσκευών για όπλα, εκρηκτικά και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.



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Αυτό είναι και ένα από τα βασικά σημεία που καλούνται να διευκρινίσουν οι κυπριακές αρχές.



Δεν είχε δικαίωμα να ταξιδέψει στο Ισραήλ Σύμφωνα με το Channel 12, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι η γυναίκα επιθυμούσε να μεταβεί στο δεν της είχαν επιτρέψει να ταξιδέψει ή να εισέλθει στη χώρα.



Ο λόγος δεν έχει γίνει γνωστός. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για ζήτημα ταξιδιωτικών εγγράφων, άδειας εισόδου ή άλλη διοικητική απόφαση. Μέχρι στιγμής επίσης δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει την απαγόρευση εισόδου με λόγους ασφαλείας.

Σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου στο αεροδρόμιο Λάρνακας προκαλεί περιστατικό σε πτήση τηςότανΤο περιστατικό μεταδόθηκε αρχικά από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ενώ διευκρινίσεις έδωσε η αεροπορική εταιρεία.Η παρουσία της γυναίκας έγινε αντιληπτή, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε κατά τηνότι ο αριθμός των επιβατών στην καμπίνα δεν συμφωνούσε με τοΑκολούθησε νέος έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν εμφανιζόταν στον κατάλογο της πτήσης.Η TUS Airways ανέφερε, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 και το Ynet, ότι η γυναίκα «». Η εταιρεία σημείωσε παράλληλα ότι δεν υπήρξε σε κανένα στάδιογια τους επιβάτες ή το πλήρωμα και παρέπεμψε τη διερεύνηση του περιστατικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου Λάρνακας.Πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η γυναίκα είχε παρακάμψει τον έλεγχο αεροπορικής ασφάλειας.Σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι η γυναίκα κατάφερε να περάσει όλους τους ελέγχους του αεροδρομίου.Η TUS κάνει συγκεκριμένα λόγο γιακαι όχι για παράκαμψη του, δηλαδή του ελέγχου επιβατών και χειραποσκευών για όπλα, εκρηκτικά και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.Είναι διαφορετικό ζήτημα κάποιο πρόβλημα με ταξιδιωτικά ή μεταναστευτικά έγγραφα και διαφορετικό το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος να φτάσει σε αεροσκάφος χωρίς να έχει υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο ασφαλείας.Αυτό είναι και ένα από τα βασικά σημεία που καλούνται να διευκρινίσουν οι κυπριακές αρχές.Σύμφωνα με το Channel 12, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι η γυναίκα επιθυμούσε να μεταβεί στο Ισραήλ , αλλά οι ισραηλινές αρχέςΟ λόγος δεν έχει γίνει γνωστός. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για ζήτημα ταξιδιωτικών εγγράφων, άδειας εισόδου ή άλλη διοικητική απόφαση. Μέχρι στιγμής επίσης δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει την απαγόρευση εισόδου με λόγους ασφαλείας.



Η καταμέτρηση αποκάλυψε το πρόβλημα Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το περιστατικό φαίνεται να εντοπίστηκε όχι σε προηγούμενο στάδιο της επιβίβασης, αλλά από το ίδιο το πλήρωμα κατά την τελική καταμέτρηση. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Channel 12, ο κυβερνήτης εμφανίζεται να ενημερώνει τους επιβάτες για το περιστατικό και να επιχειρεί να τους καθησυχάσει.



Ορισμένοι επιβάτες εξέφρασαν ανησυχία και ζήτησαν να μην αναχωρήσει το αεροσκάφος πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.



Πώς έφτασε μέχρι το αεροσκάφος Η διερεύνηση επικεντρώνεται πλέον στη διαδρομή που ακολούθησε η γυναίκα μέσα στο αεροδρόμιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν εάν διέθετε έγκυρο boarding pass, εάν είχε αρχικά κράτηση στην πτήση και αφαιρέθηκε αργότερα από τον κατάλογο ή εάν υπήρξε λάθος στη διαδικασία ελέγχου και επιβίβασης.



Παράλληλα εξετάζεται πώς πέρασε από την Πύλη Επιβίβασης (Gate), ποιος είχε την ευθύνη του τελικού ελέγχου των εγγράφων και εάν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος, τεχνικό πρόβλημα ή κενό στον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Κρίσιμο παραμένει επίσης να διευκρινιστεί εάν η γυναίκα είχε υποβληθεί κανονικά στον προβλεπόμενο έλεγχο αεροπορικής ασφάλειας.



Το γεγονός ότι επιβάτης που δεν περιλαμβανόταν στον τελικό κατάλογο επιβατών βρέθηκε ήδη μέσα στην καμπίνα καθιστά το περιστατικό σοβαρό, ακόμη και εάν αποδειχθεί ότι είχε προηγουμένως περάσει κανονικά από τον έλεγχο ασφαλείας. Η πλήρης εικόνα αναμένεται να προκύψει από την έρευνα των κυπριακών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών του αεροδρομίου Λάρνακας.