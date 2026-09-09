Ο Κρις Ροκ απάντησε εάν θα επέστρεφε στα Όσκαρ μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ: Μόνο αν είμαι υποψήφιος, που δεν πρόκειται να συμβεί
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Κρις Ροκ Γουίλ Σμιθ Χαστούκι

Ο Κρις Ροκ απάντησε εάν θα επέστρεφε στα Όσκαρ μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ: Μόνο αν είμαι υποψήφιος, που δεν πρόκειται να συμβεί

Μακάρι να μην είχε συμβεί τίποτα, πρόσθεσε ακόμη ο ηθοποιός για το περιστατικό του 2022

Ο Κρις Ροκ απάντησε εάν θα επέστρεφε στα Όσκαρ μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ: Μόνο αν είμαι υποψήφιος, που δεν πρόκειται να συμβεί
Ιωάννα Μαρίνου
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Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα Όσκαρ μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ απάντησε ο Κρις Ροκ, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν είναι υποψήφιος, γεγονός που θεωρεί πως δεν πρόκειται να συμβεί.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στο Variety, εξήγησε αρχικά πως τον απογοητεύει ότι εκείνη η στιγμή έχει επισκιάσει μεγάλο μέρος της δουλειάς του έκτοτε: «Μακάρι να μην είχε συμβεί τίποτα», και στη συνέχεια ανέφερε πως δεν ήθελε να επισκιάσει τη νέα του ταινία «Misty Green» με τη συζήτηση αυτή, καθώς όπως επισήμανε, πρόκειται απλώς για ένα ασήμαντο γεγονός με το οποίο ο κόσμος εξακολουθεί να ασχολείται: «Είναι ένας τρελός κόσμος. Περνάμε δίπλα από άστεγους ανθρώπους. Συμβαίνουν κάθε λογής πράγματα αυτή τη στιγμή. Το να έχω εγώ μια κακή μέρα δεν είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι και τόσο σημαντικό».

Ο ηθοποιός, ωστόσο, έπειτα ρωτήθηκε αν του έχει γίνει πρόταση να παρουσιάσει κάποια μελλοντική τελετή απονομής των Όσκαρ, με τον ίδιο να αποφεύγει να απαντήσει ευθέως: «Όταν οι άνθρωποι απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις, δείχνουν ασέβεια προς τους ανθρώπους που έχουν πάρει τη δουλειά. Έχουν εξαιρετικούς παρουσιαστές. Ο Κόναν Ο'Μπράιεν είναι καταπληκτικός. Η Νίκι Γκλέιζερ είναι εξαιρετική στις Χρυσές Σφαίρες. Δεν θα πω ποτέ, αλλά μπορεί ειλικρινά να έχει περάσει η ώρα μου. Δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος. Ο μόνος τρόπος να επιστρέψω είναι αν είμαι υποψήφιος και δεν πρόκειται να είμαι υποψήφιος. Και αυτό είναι εντάξει. Θα το αντιμετωπίσουμε αν συμβεί. Ας έχουμε, λοιπόν, ρεαλιστικές προσδοκίες».


Το πολυσυζητημένο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ συνέβη στην τελετή απονομής το 2022, την ώρα που ο Κρις Ροκ παρουσίαζε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Ο ηθοποιός έκανε τότε ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, η οποία είχε χάσει τα μαλλιά της λόγω αλωπεκίας, με τον Σμιθ να ανεβαίνει ξαφνικά στη σκηνή και να χτυπά στον πρόσωπο τον παρουσιαστή.

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Ως αποτέλεσμα ο Γουίλ Σμιθ αποκλείστηκε από την τελετή των Όσκαρ για 10 χρόνια.
Ιωάννα Μαρίνου
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