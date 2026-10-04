Εθνική Ελλάδας: Οι τέσσερις... βιονικοί του Γιοβάνοβιτς
Εθνική Ελλάδας: Οι τέσσερις... βιονικοί του Γιοβάνοβιτς
Τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν πάρει φανέλα βασικού και στα τέσσερα παιχνίδια της Ελλάδας στο φετινό UEFA Nations League
Η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, σε μία σημαντική αναμέτρηση του UEFA Nations League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιδιώκοντας να δώσει φρεσκάδα στην ομάδα του απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.
Οι Κουλιεράκης και Κυζιρίδης παίρνουν για πρώτη φορά θέση στο αρχικό σχήμα σε αγώνα της φετινής διοργάνωσης, ενώ τέσσερις ποδοσφαιριστές διατηρούν τη θέση τους στην ενδεκάδα και στα τέσσερα παιχνίδια της Ελλάδας μέχρι τώρα.
Ο λόγος για τους Τζολάκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα και Παυλίδη, οι οποίοι αποτελούν σταθερές επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Ο Τσιμίκας έχει ξεκινήσει βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις, έχοντας ουσιαστικά επωμιστεί τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας λόγω της απουσίας του Γιαννούλη. Σημαντικό ρόλο στην ομάδα έχουν και οι Μαυροπάνος και Παυλίδης, ενώ ο Τζολάκης εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή κάτω από τα δοκάρια.
Η απόφαση που ξεχωρίζει, πάντως, είναι αυτή του Γιοβάνοβιτς να αφήσει εκτός της τελικής 23άδας τον Τεττέη. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να τον αποκλείει για λόγους τακτικής. Εκτός έμειναν επίσης οι Τριάντης και Ντόι.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιδιώκοντας να δώσει φρεσκάδα στην ομάδα του απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.
Οι Κουλιεράκης και Κυζιρίδης παίρνουν για πρώτη φορά θέση στο αρχικό σχήμα σε αγώνα της φετινής διοργάνωσης, ενώ τέσσερις ποδοσφαιριστές διατηρούν τη θέση τους στην ενδεκάδα και στα τέσσερα παιχνίδια της Ελλάδας μέχρι τώρα.
Ο λόγος για τους Τζολάκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα και Παυλίδη, οι οποίοι αποτελούν σταθερές επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Ο Τσιμίκας έχει ξεκινήσει βασικός σε όλες τις αναμετρήσεις, έχοντας ουσιαστικά επωμιστεί τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας λόγω της απουσίας του Γιαννούλη. Σημαντικό ρόλο στην ομάδα έχουν και οι Μαυροπάνος και Παυλίδης, ενώ ο Τζολάκης εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή κάτω από τα δοκάρια.
Η απόφαση που ξεχωρίζει, πάντως, είναι αυτή του Γιοβάνοβιτς να αφήσει εκτός της τελικής 23άδας τον Τεττέη. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να τον αποκλείει για λόγους τακτικής. Εκτός έμειναν επίσης οι Τριάντης και Ντόι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα