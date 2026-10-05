Ρούμπιο για Ελλάδα: Είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ, έχουμε ισχυρούς δεσμούς

Ο Έλληνας ΥΠΕξ, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο από παλαιότερη συνάντησή τους

Προσωπικό ενδιαφέρον

Ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα και κατόπιν στη

, με τον πόλεμο στο

, οδήγησαν σε συνεχείς αναβολές και η πραγματοποίησή του τώρα δείχνει και την προσωπική επιθυμία του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα, ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

, στην υιοθέτηση των σημαντικών νομοθετημάτων του

, που επανασχεδίασε την αμερικανική στρατηγική για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, και του

(2021), η οποία πήγε ένα βήμα παραπέρα στην ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση.



Η προσωπική επιλογή του Αμερικανού ΥΠΕΞ να έρθει στην Ελλάδα σε μια διεθνή συγκυρία που είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επιβαρυντική για εκείνον δείχνει το προσωπικό ενδιαφέρον του για την περιοχή και τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ρούμπιο δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής, ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο πιθανότατα και ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρακαταθήκη

, που περιλάμβανε, εκτός των άλλων, την αμερικανική εγγύηση για την «ασφάλεια και ευημερία» της Ελλάδας.

, θα ξεκινήσει με τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει ο Στρατηγικός Διάλογος, την ευθύνη συντονισμού του οποίου θα έχει η υφυπουργός

, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων υπουργείων για τα θέματα διμερούς συνεργασίας που θα τεθούν στο επίκεντρο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό

για μια πλήρη ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αλλά και των περιφερειακών εξελίξεων, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει την επαναβεβαίωση και από τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην περιοχή.