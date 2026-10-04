Εθνική Ελλάδας: Συμπλήρωσαν κάρτες οι Ζαφείρης και Σάλιακας - Χάνουν τον αγώνα με την Ολλανδία
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Εθνική Ελλάδας: Συμπλήρωσαν κάρτες οι Ζαφείρης και Σάλιακας - Χάνουν τον αγώνα με την Ολλανδία

Ο Ζαφείρης και ο Σάλιακας συμπλήρωσαν το όριο των καρτών και θα απουσιάσουν από τον αγώνα της Ελλάδας με τους «οράνιε»

Εθνική Ελλάδας: Συμπλήρωσαν κάρτες οι Ζαφείρης και Σάλιακας - Χάνουν τον αγώνα με την Ολλανδία
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Δύο σημαντικά προβλήματα προέκυψαν για την Εθνική Ελλάδας ενόψει της επόμενης αναμέτρησής της στο Nations League, καθώς ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Μανώλης Σάλιακας συμπλήρωσαν το όριο καρτών και θα απουσιάσουν από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου.

Οι δύο διεθνείς ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης» που βρίσκονταν στο όριο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Γερμανία. Μαζί τους σε αντίστοιχη θέση βρίσκονταν οι Τζολάκης και Κουρμπέλης.

Ωστόσο ο Σάλιακας και ο Ζαφείρης ήταν οι δύο από τους τέσσερις που αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό και να τεθούν αυτόματα εκτός για το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής.

Η απουσία τους έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο της διοργάνωσης, καθώς η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τους «οράνιε» στην Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την επόμενη υποχρέωση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Nations League, πριν από το φινάλε της φάσης των ομίλων απέναντι στη Σερβία.
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