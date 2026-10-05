Οι συμφωνίες που θα υπογράψει ο Ρούμπιο και το πρόγραμμά του στην Αθήνα: Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, άμυνα και ενέργεια στην ατζέντα

Ο Έλληνας ΥΠΕξ, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο από παλαιότερη συνάντησή τους

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Προσωπικό ενδιαφέρον

Ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα και κατόπιν στη

, με τον πόλεμο στο

, οδήγησαν σε συνεχείς αναβολές και η πραγματοποίησή του τώρα δείχνει και την προσωπική επιθυμία του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα, ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι άριστος γνώστης των θεμάτων της περιοχής και είναι αυτός που έχει πρωτοστατήσει, από το 2019, μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή

, στην υιοθέτηση των σημαντικών νομοθετημάτων του

, που επανασχεδίασε την αμερικανική στρατηγική για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, και του

(2021), η οποία πήγε ένα βήμα παραπέρα στην ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση.

Η προσωπική επιλογή του Αμερικανού ΥΠΕΞ να έρθει στην Ελλάδα σε μια διεθνή συγκυρία που είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επιβαρυντική για εκείνον δείχνει το προσωπικό ενδιαφέρον του για την περιοχή και τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Ρούμπιο δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής, ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο πιθανότατα και ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να διαδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με ευρεία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο χωρών.Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στον νέο γύρο των συνομιλιών. Σύμφωνα με πληροφορίες η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αναδειχθεί περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας στην περιφερειακή ασφάλεια, στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων.Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο, στις 09:00 π.μ., και των δηλώσεών τους προς τον Τύπο, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν, στις 10:00 π.μ., την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν μείζονεςΟ 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας, με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών.Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Ζητήματα, τους Δεσμούς μεταξύ των δύο Λαών, τις Διεθνείς Εξελίξεις, την Ασφάλεια και την Εφαρμογή του Νόμου, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, την Τεχνολογία, το Εμπόριο και τις Επενδύσεις και την Άμυνα.Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ.Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδας – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας.Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα στην παρούσα συγκυρία και η διεξαγωγή του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγουκαθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων. Υπογραμμίζουν πως σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση και τη συνολική αποτίμηση, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο 5ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.