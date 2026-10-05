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Εθνική Ελλάδος: Το «άσε με μέσα» του Μαυροπάνου στον πάγκο και η συγγνώμη που ακολούθησε για την αλλαγή του
Εθνική Ελλάδος: Το «άσε με μέσα» του Μαυροπάνου στον πάγκο και η συγγνώμη που ακολούθησε για την αλλαγή του
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αντικαταστάθηκε λίγο πριν το φινάλε του ματς με την Γερμανία και αντέδρασε προς τον γαλανόλευκο πάγκο
Στους τέσσερις αγώνες της εθνικής Ελλάδος σε αυτή τη διακοπή ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ίσως ο MVP καθώς σταθερά σε όλα τα παιχνίδια είχε πολύ καλή απόδοση βγάζοντας και ηγετικά χαρακτηριστικά στο γήπεδο.
Στην Τούμπα χθες βράδυ απέναντι στην Γερμανία, στο 77ο λεπτό σε μια φάση τα πόδια του μπλέχτηκαν με κάποιον αντίπαλο και έδειχνε να πονάει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε αμέσως εντολή στον Παναγιώτη Ρέτσο να ετοιμαστεί και να περάσει στη θέση του στόπερ της Γουέστ Χαμ.
Όταν ο 29χρονος αμυντικός είδε στον φωτεινό πίνακα τον αριθμό, έτρεχε απορημένος προς τον πάγκο λέγοντας «άσε με μέσα» και «εγώ δεν ζήτησα αλλαγή» προς τον πάγκο σε μια εικόνα που δεν ήταν ωραία.
Προφανώς ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε τον αντικαταστήσει για να μην ρισκάρει κάποιον σοβαρό τραυματισμό του αφού λίγο νωρίτερα έδειχνε να πονά.
Με τους παλμούς να έχουν πέσει κάμποση ώρα αργότερα, μιλώντας στη μεικτή ζώνη ο Ντίνος Μαυροπάνος αποκάλυψε πως απολογήθηκε στους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου για την συμπεριφορά του και παραδέχθηκε πως δεν θα έπρεπε να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.
«Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου. Υπερέβαλα η αλήθεια είναι αλλά με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να 'τρέχει' κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις. Εφόσον χρειαζόνταν να βγω εγώ τότε έπρεπε να βγω και ο Ρέτσος θα έδινε τα πάντα γιατί και αυτός θα ήταν εξαιρετικός παίκτης» ανέφερε ο διεθνής κεντρικός αμυντικός.
Στην Τούμπα χθες βράδυ απέναντι στην Γερμανία, στο 77ο λεπτό σε μια φάση τα πόδια του μπλέχτηκαν με κάποιον αντίπαλο και έδειχνε να πονάει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε αμέσως εντολή στον Παναγιώτη Ρέτσο να ετοιμαστεί και να περάσει στη θέση του στόπερ της Γουέστ Χαμ.
Όταν ο 29χρονος αμυντικός είδε στον φωτεινό πίνακα τον αριθμό, έτρεχε απορημένος προς τον πάγκο λέγοντας «άσε με μέσα» και «εγώ δεν ζήτησα αλλαγή» προς τον πάγκο σε μια εικόνα που δεν ήταν ωραία.
Προφανώς ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε τον αντικαταστήσει για να μην ρισκάρει κάποιον σοβαρό τραυματισμό του αφού λίγο νωρίτερα έδειχνε να πονά.
Με τους παλμούς να έχουν πέσει κάμποση ώρα αργότερα, μιλώντας στη μεικτή ζώνη ο Ντίνος Μαυροπάνος αποκάλυψε πως απολογήθηκε στους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου για την συμπεριφορά του και παραδέχθηκε πως δεν θα έπρεπε να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.
«Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου. Υπερέβαλα η αλήθεια είναι αλλά με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να 'τρέχει' κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις. Εφόσον χρειαζόνταν να βγω εγώ τότε έπρεπε να βγω και ο Ρέτσος θα έδινε τα πάντα γιατί και αυτός θα ήταν εξαιρετικός παίκτης» ανέφερε ο διεθνής κεντρικός αμυντικός.
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