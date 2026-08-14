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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Βάρδα Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Βάρδα Ηλείας
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στην Βάρδα Ηλείας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
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