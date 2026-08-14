Νεκροί μητέρα κι ο 9χρονος γιος της σε φωτιά μετά από ρωσικό χτύπημα με drone στο Σούμι της Ουκρανίας, βίντεο

Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα





Δύο drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια ιδιωτική κατοικία και την κατέστρεψαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 29χρονη μητέρα και ο γιος της, όπως ανέφερε ο Χριγκόροφ σε ανάρτηση του στο Telegram.







Δείτε βίντεο



Woman and a 9-year-old child were killed, and 4 others were injured, in a russian strike on Sumy region‼️ pic.twitter.com/Ct8mNnqY9V — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 14, 2026 Παράλληλα, στην πόλη Σμίλα της κεντρικής Ουκρανίας, πέντε άτομα τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drone, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία του Τσερκάσι. Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση ως μαζική επίθεση κατά των υποδομών των πολιτών.





Ρωσικές απειλές εν όψει του χειμώνα Σε σημερινή του ανάρτηση στο Telegram , το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας απείλησε να παγώσει την Ουκρανία τον χειμώνα.



«Θα παγώσετε αυτόν το χειμώνα», έγραψε κάτω από μια φωτογραφία με drones που πετούν.



Κλείσιμο



«Θα ζεσταθούμε στη φωτιά των ρωσικών διυλιστηρίων», ανέφερε.



Τον περασμένο χειμώνα, η Μόσχα πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια Ουκρανοί να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, ενώ οι θερμοκρασίες ήταν κάτω από το μηδέν.



Ουκρανικές αντεπιθέσεις κατά της Ρωσίας Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν τις αντεπιθέσεις τους κατά της Ρωσίας. Ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο ανέφερε ότι 51 drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την περιφέρεια του Λένινγκραντ, η οποία περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι της Ουστ-Λούγκα.



Μια μητέρα και ο 9χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ( drones ) στην παραμεθόρια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας , όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Ολέχ Χριχόροφ.Δύο drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια ιδιωτική κατοικία και την κατέστρεψαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 29χρονη μητέρα και ο γιος της, όπως ανέφερε ο Χριγκόροφ σε ανάρτηση του στο Telegram.Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.Παράλληλα, στην πόλη Σμίλα της κεντρικής Ουκρανίας, πέντε άτομα τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drone, σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία του Τσερκάσι. Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση ως μαζική επίθεση κατά των υποδομών των πολιτών.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να ασκηθεί πίεση στις εταιρείες ώστε να διακοπεί η τροφοδοσία με εξαρτήματα από το εξωτερικό. Η Ρωσία χρησιμοποιεί περίπου 220 βόμβες ελεύθερης πτώσης την ημέρα εναντίον κοινοτήτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τις οποίες παράγει και προσαρμόζει παρά τις κυρώσεις, έγραψε.Σε σημερινή του ανάρτηση στο Telegram , το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας απείλησε να παγώσει την Ουκρανία τον χειμώνα.«Θα παγώσετε αυτόν το χειμώνα», έγραψε κάτω από μια φωτογραφία με drones που πετούν.Ο ουκρανικός στρατός απάντησε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με μια στήλη καπνού πάνω από μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ρωσία.«Θα ζεσταθούμε στη φωτιά των ρωσικών διυλιστηρίων», ανέφερε.Τον περασμένο χειμώνα, η Μόσχα πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια Ουκρανοί να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, ενώ οι θερμοκρασίες ήταν κάτω από το μηδέν.Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν τις αντεπιθέσεις τους κατά της Ρωσίας. Ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο ανέφερε ότι 51 drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την περιφέρεια του Λένινγκραντ, η οποία περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι της Ουστ-Λούγκα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποκαταστάθηκαν γρήγορα. Το λιμάνι της Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άνθρακα, και έχει αποτελέσει στόχο ουκρανικών επιθέσεων σε αρκετές προηγούμενες περιπτώσεις.



Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης από τις αρχές της περιφέρειας Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας. Συντρίμμια από drone που έπεσαν προκάλεσαν ζημιές στον τοίχο μιας αποθήκης που ανήκει στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.