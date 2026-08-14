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Συνελήφθη 48χρονος στη Φιλοθέη που καταζητούνταν για ανθρωποκτονία στην Αλβανία
Συνελήφθη 48χρονος στη Φιλοθέη που καταζητούνταν για ανθρωποκτονία στην Αλβανία
O άνδρας κατηγορείται ότι το 2006, στα Τίρανα, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του
Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Αλβανίας για ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Φιλοθέη.
Ο 48χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας κατηγορείται ότι το 2006, στα Τίρανα, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αλβανικές Αρχές.
Ο 48χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Ο 48χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας κατηγορείται ότι το 2006, στα Τίρανα, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αλβανικές Αρχές.
Ο 48χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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