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Συνελήφθη 48χρονος στη Φιλοθέη που καταζητούνταν για ανθρωποκτονία στην Αλβανία
ΕΛΛΑΔΑ
Φιλοθέη Σύλληψη Αλβανία Ανθρωποκτονία

Συνελήφθη 48χρονος στη Φιλοθέη που καταζητούνταν για ανθρωποκτονία στην Αλβανία

O άνδρας κατηγορείται ότι το 2006, στα Τίρανα, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του

Συνελήφθη 48χρονος στη Φιλοθέη που καταζητούνταν για ανθρωποκτονία στην Αλβανία
Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Αλβανίας για ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Φιλοθέη.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας κατηγορείται ότι το 2006, στα Τίρανα, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ομοεθνή του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αλβανικές Αρχές.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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