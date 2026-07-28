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Σκόνη, ζέστη και υγρασία σήμερα, πότε «χτυπούν» 39άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Σκόνη, ζέστη και υγρασία σήμερα, πότε «χτυπούν» 39άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, πιο ήπιες συνθήκες στα ανατολικά λόγω των ισχυρών βοριάδων - Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών έως το τέλος της εβδομάδας
Στις παρυφές του ευρωπαϊκού καύσωνα θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες, για ακόμη μία φορά, η χώρα μας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ τα ενισχυμένα μελτέμια θα αναχαιτίζουν την ακραία ζέστη στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 28/7/2026, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 35 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τους 34 βαθμούς στις Κυκλάδες.
Επιπλέον, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη δυτική, την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η όποια απογευματινή αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα εκδηλωθεί κυρίως στα ορεινά.
Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
Από την Τετάρτη έως και την Κυριακή ο καιρός θα κινηθεί σε δύο ταχύτητες: στα ανατολικά και το Αιγαίο τα ενισχυμένα μελτέμια, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, θα συγκρατούν τη θερμοκρασία, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα επιμένει η ζέστη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 με 39 βαθμούς.
Βροχές ουσιαστικά δεν προβλέπονται, ενώ αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 28/7/2026, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 35 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τους 34 βαθμούς στις Κυκλάδες.
Επιπλέον, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη δυτική, την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η όποια απογευματινή αστάθεια θα είναι περιορισμένη και θα εκδηλωθεί κυρίως στα ορεινά.
Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
Από την Τετάρτη έως και την Κυριακή ο καιρός θα κινηθεί σε δύο ταχύτητες: στα ανατολικά και το Αιγαίο τα ενισχυμένα μελτέμια, τα οποία τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, θα συγκρατούν τη θερμοκρασία, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα επιμένει η ζέστη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 με 39 βαθμούς.
Βροχές ουσιαστικά δεν προβλέπονται, ενώ αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
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