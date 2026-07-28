Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνοελβετική Επιχειρηματική Ένωση
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνοελβετική Επιχειρηματική Ένωση
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελβετικών εταιρειών με μακροχρόνια δραστηριότητα στη χώρα καθώς και διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις ελληνοελβετικές οικονομικές σχέσεις
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την προηγούμενη εβδομάδα η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνοελβετικής Επιχειρηματικής Ένωσης.
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (NESTLÉ HELLAS)
Αντιπρόεδρος: Kavita PATEL (ROCHE HELLAS)
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Ηλίας Σ. ΜΠΙΣΙΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών/Ζυρίχης
Ταμίας: Άγγελος ΣΕΡΡΗΣ, Οικονομολόγος
Μέλος: Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (NOVARTIS HELLAS)
Μέλος: Δημήτριος ΧΑΝΗΣ (AΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ/Lafarge)
Μέλος: Iωάννης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ (ACCELERON GREECE)
Μέλος: Κωνσταντίνος ΜΥΛΩΝΑΣ (ADECCO HR)
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελβετικών εταιρειών με μακροχρόνια δραστηριότητα και σημαντικό επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα καθώς και διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις ελληνοελβετικές οικονομικές σχέσεις.
Οι ελβετικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται διαχρονικά μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, με παρουσία σε στρατηγικούς κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία, τα τρόφιμα και ποτά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες.
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (NESTLÉ HELLAS)
Αντιπρόεδρος: Kavita PATEL (ROCHE HELLAS)
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Ηλίας Σ. ΜΠΙΣΙΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών/Ζυρίχης
Ταμίας: Άγγελος ΣΕΡΡΗΣ, Οικονομολόγος
Μέλος: Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (NOVARTIS HELLAS)
Μέλος: Δημήτριος ΧΑΝΗΣ (AΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ/Lafarge)
Μέλος: Iωάννης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ (ACCELERON GREECE)
Μέλος: Κωνσταντίνος ΜΥΛΩΝΑΣ (ADECCO HR)
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελβετικών εταιρειών με μακροχρόνια δραστηριότητα και σημαντικό επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα καθώς και διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις ελληνοελβετικές οικονομικές σχέσεις.
Οι ελβετικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται διαχρονικά μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, με παρουσία σε στρατηγικούς κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία, τα τρόφιμα και ποτά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Ελληνοελβετικής Επιχειρηματικής Ένωσης ως θεσμικού φορέα που προάγει τον οικονομικό διάλογο και τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα