Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνοελβετική Επιχειρηματική Ένωση

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελβετικών εταιρειών με μακροχρόνια δραστηριότητα στη χώρα καθώς και διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις ελληνοελβετικές οικονομικές σχέσεις

Ελληνοελβετικής Επιχειρηματικής Ένωσης.



Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:



Νικόλαος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (NESTLÉ HELLAS)

Αντιπρόεδρος: Kavita PATEL (ROCHE HELLAS)

Γενικός Γραμματέας: Δρ. Ηλίας Σ. ΜΠΙΣΙΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών/Ζυρίχης

Άγγελος ΣΕΡΡΗΣ, Οικονομολόγος

Μέλος: Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (NOVARTIS HELLAS)

Μέλος: Δημήτριος ΧΑΝΗΣ (AΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ/Lafarge)

Κλείσιμο Iωάννης ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ (ACCELERON GREECE)

Μέλος: Κωνσταντίνος ΜΥΛΩΝΑΣ (ADECCO HR)



Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελβετικών εταιρειών με μακροχρόνια δραστηριότητα και σημαντικό επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα καθώς και διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις ελληνοελβετικές οικονομικές σχέσεις.



Οι ελβετικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται διαχρονικά μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, με παρουσία σε στρατηγικούς κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία, τα τρόφιμα και ποτά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες.



Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την προηγούμενη εβδομάδα η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση τηςΤο νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:Πρόεδρος:(NESTLÉ HELLAS)Αντιπρόεδρος:(ROCHE HELLAS)Γενικός Γραμματέας:Δικηγόρος Αθηνών/ΖυρίχηςΤαμίας:ΟικονομολόγοςΜέλος:(NOVARTIS HELLAS)Μέλος:(AΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ/Lafarge)Μέλος:(ACCELERON GREECE)Μέλος:(ADECCO HR)Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελβετικών εταιρειών με μακροχρόνια δραστηριότητα και σημαντικό επενδυτικό αποτύπωμα στη χώρα καθώς και διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στις ελληνοελβετικές οικονομικές σχέσεις.Οι ελβετικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται διαχρονικά μεταξύ των σημαντικότερων ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, με παρουσία σε στρατηγικούς κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία, τα τρόφιμα και ποτά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία, η τεχνολογία και οι υπηρεσίες.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Ελληνοελβετικής Επιχειρηματικής Ένωσης ως θεσμικού φορέα που προάγει τον οικονομικό διάλογο και τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

28.07.2026, 09:57