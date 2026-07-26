Γιώργος Γεροντιδάκης: Η φωτογραφία αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στη θάλασσα
Γιώργος Γεροντιδάκης: Η φωτογραφία αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στη θάλασσα
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην Πάρο
Ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στη θάλασσα δημοσίευσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.
Το ζευγάρι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο, με τους δύο να δείχνουν μέσω των social media εικόνες από τις διακοπές τους. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένος στην άμμο μαζί με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε τη φωτογραφία τους με το τραγούδι των Φατμέ «Το Καλοκαιράκι».
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο, με τους δύο να δείχνουν μέσω των social media εικόνες από τις διακοπές τους. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένος στην άμμο μαζί με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε τη φωτογραφία τους με το τραγούδι των Φατμέ «Το Καλοκαιράκι».
Δείτε τη φωτογραφία
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