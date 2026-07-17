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Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα στο Μονακό
ΚΟΣΜΟΣ
Μονακό Ουκρανία Μεγιστάνας Μυστικές υπηρεσίες

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα στο Μονακό

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο UNN, οι ύποπτοι είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό, ωστόσο οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα στο Μονακό
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Νέο βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης έξω από την κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό διέρρευσε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, ανακοινώνοντας ότι οι αρχές κατάφεραν να αποκαταστήσουν ένα από τα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ουκρανού επιχειρηματία στο πριγκιπάτο.

Πρόκειται για βίντεο από κάμερα παρακολούθησης, την οποία οι φερόμενοι δράστες είχαν εγκαταστήσει εκ των προτέρων κοντά στο σημείο της επίθεσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση της εντολής τους. Εκεί φαίνεται ο Γερμολάεφ με τους οικείους του να προχωρούν ανυποψίαστοι και την ώρα που ανεβαίνουν τις σκάλες της εισόδου εκρήγνυται η βόμβα.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο UNN, οι ύποπτοι είχαν προσπαθήσει να καταστρέψουν το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό, ωστόσο οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να το ανακτήσουν.

Δείτε το βίντεο



Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από την έκρηξη, ισχυρίζεται ο Γερμολάεφ

Νωρίτερα, ο Γερμολάεφ ισχυρίστηκε ότι εν ενεργεία και πρώην αξιωματικοί της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) της χώρας του, κρύβονταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, η οποία τραυμάτισε σοβαρά τον ίδιο και άφησε τη σύντροφό του σε κρίσιμη κατάσταση.

«Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ευρέως γνωστής ως GUR, ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε ο Γερμολάεφ σε δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικηγόροι του.

Οι Γάλλοι ερευνητές ταυτοποίησαν ως ύποπτη για την τοποθέτηση της βόμβας την Αναστασία Μπερεζόφσκα, κατηγορώντας την Ουκρανή υπήκοο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Η βόμβα εξερράγη καθώς ο Γερμολάεφ έβγαινε από ένα κτίριο διαμερισμάτων μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους.
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