Αποστόλης Τότσικας: Οι σέξι φωτογραφίες του που τράβηξε η Ρούλα Ρέβη
Αποστόλης Τότσικας: Οι σέξι φωτογραφίες του που τράβηξε η Ρούλα Ρέβη

Ο ηθοποιός πόζαρε στον φωτογραφικό φακό της συζύγου του χωρίς μπλούζα

Σέξι φωτογραφίες του Αποστόλη Τότσικα που τράβηξε η ίδια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ρούλα Ρέβη.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε η φωτογράφος και σύζυγος ηθοποιού, εκείνος ποζάρει στο σπίτι τους, φορώντας ένα τζιν παντελόνι και χωρίς μπλούζα.

«Μόλις επέστρεψε από το σούπερ μάρκετ», έγραψε η Ρούλα Ρέβη στη λεζάντα που συνόδευε τις συγκεκριμένες εικόνες.

Δείτε τις φωτογραφίες που τράβηξε η Ρούλα Ρέβη

