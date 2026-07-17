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Κατερίνα Καινούργιου: Αν μου έλεγαν πριν από έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν
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Κατερίνα Καινούργιου Κόρη

Κατερίνα Καινούργιου: Αν μου έλεγαν πριν από έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν

Δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη, έγραψε η παρουσιάστρια για τη γέννηση της κόρης της

Κατερίνα Καινούργιου: Αν μου έλεγαν πριν από έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Μια πολύ ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, παραδέχτηκε ότι περνάει η Κατερίνα Καινούργιου μετά τη γέννηση της κόρης της, τονίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο δεν θα φανταζόταν ότι θα ένιωθε έτσι.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το παιδί τους στην Πάρο, με την ίδια να δημοσιεύει υλικό στα social media από την καθημερινότητά τους στο νησί. Σε Instagram story που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές σκέψεις της σχετικά με το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της τους τελευταίους μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε μία selfie της ενώ είχε τοποθετήσει μία μάσκα ομορφιάς στο πρόσωπό της, γράφοντας: «10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου. Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν. Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης. Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου».

Δείτε την ανάρτησή της

Κατερίνα Καινούργιου: Αν μου έλεγαν πριν από έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

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