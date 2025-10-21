Η Ρούλα Ρέβη φωτογράφισε τον Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν: Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο, έγραψε
Η Ρούλα Ρέβη φωτογράφισε τον Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν: Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο, έγραψε
Τον ευχαριστώ που ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, σημείωσε η φωτογράφος
Με κόκκινο κραγιόν πόζαρε ο Αποστόλης Τότσικας στον φακό της Ρούλας Ρέβη, με τη σύζυγό του να τονίζει ότι ο ανδρισμός δεν σχετίζεται με στερεότυπα και φόβους γύρω από το κόκκινο χρώμα.
Η φωτογράφος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υπογραμμίζοντας πως ο σύζυγός της ποτέ δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί και να δοκιμάσει νέα πράγματα.
Όπως έγραψε η Ρούλα Ρέβη για τον Αποστόλη Τότσικα στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της: «Ανατροπή στερεοτύπων "ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο". Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα, που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητά του, την αφοσίωση του και την αντίληψη του για τη δουλειά του αλλά και τη δική μου. Σ' αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η φωτογράφος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υπογραμμίζοντας πως ο σύζυγός της ποτέ δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί και να δοκιμάσει νέα πράγματα.
Όπως έγραψε η Ρούλα Ρέβη για τον Αποστόλη Τότσικα στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της: «Ανατροπή στερεοτύπων "ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο". Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα, που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητά του, την αφοσίωση του και την αντίληψη του για τη δουλειά του αλλά και τη δική μου. Σ' αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα