Η Ρούλα Ρέβη φωτογράφισε τον Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν: Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο, έγραψε
GALA
Αποστόλης Τότσικας Ρούλα Ρέβη Φωτογραφία Κραγιόν

Η Ρούλα Ρέβη φωτογράφισε τον Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν: Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο, έγραψε

Τον ευχαριστώ που ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, σημείωσε η φωτογράφος

Η Ρούλα Ρέβη φωτογράφισε τον Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν: Ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
70 ΣΧΟΛΙΑ
Με κόκκινο κραγιόν πόζαρε ο Αποστόλης Τότσικας στον φακό της Ρούλας Ρέβη, με τη σύζυγό του να τονίζει ότι ο ανδρισμός δεν σχετίζεται με στερεότυπα και φόβους γύρω από το κόκκινο χρώμα.

Η φωτογράφος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υπογραμμίζοντας πως ο σύζυγός της ποτέ δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί και να δοκιμάσει νέα πράγματα.

Όπως έγραψε η Ρούλα Ρέβη για τον Αποστόλη Τότσικα στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της: «Ανατροπή στερεοτύπων "ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο". Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα, που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητά του, την αφοσίωση του και την αντίληψη του για τη δουλειά του αλλά και τη δική μου. Σ' αγαπώ».

Δείτε την ανάρτησή της


Ειδήσεις σήμερα:

Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα

Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος

Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Γεωργία Κοτζιά
70 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης