Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
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Κατερίνα Καινούργιου Κόρη Παναγιώτης Κουτσουμπής

Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της τρυφερά στιγμιότυπα από την Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το παιδί τους

Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου και δήλωσε πως πρόκειται για το πιο όμορφο της ζωής της.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Πάρο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το παιδί τους, ποζάροντας μπροστά στο ηλιοβασίλεμα αγκαλιά με την κόρη της, δείχνοντας παράλληλα τον αγαπημένο της να προχωρά με το καρότσι μπροστά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου».

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει πως ξεκινούσαν οι καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την τριών μηνών κόρη της, Ξένια, μέσω μίας φωτογραφίας που ανέβασε σε story, ποζάροντας χαμογελαστή, αγκαλιά με το παιδί της, που είχε τυλίξει με μία λευκή κουβέρτα. Σε δεύτερη φωτογραφία που δημοσίευσε δείχνοντας τη θάλασσα έγραφε: «Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε».

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Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της: Το πιο όμορφο της ζωής μου, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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