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Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζει τον σύντροφό της και την κόρη τους στις διακοπές τους
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Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής Κόρη

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζει τον σύντροφό της και την κόρη τους στις διακοπές τους

Η παρουσιάστρια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν τις πρώτες διακοπές με την κόρη τους

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζει τον σύντροφό της και την κόρη τους στις διακοπές τους
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τις πρώτες διακοπές με την κόρη τους απολαμβάνουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το ζευγάρι υποδέχτηκε το παιδί του τον περασμένο Απρίλιο.

Μετά τις φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει, κρατώντας την κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα ακόμη στιγμιότυπο από την οικογενειακή απόδραση στην Πάρο. Αυτή τη φορά φωτογράφισε τον σύντροφό της και τη μικρή Ξένια που βρισκόταν σε μάρσιπο. Την εικόνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από ένα Instagram story.

Δείτε τη φωτογραφία 

Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζει τον σύντροφό της και την κόρη τους στις διακοπές τους
7 ΣΧΟΛΙΑ

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