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Καταδικάστηκε στο Εφετείο 82χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανατίναξη Πατέρας Δικαστήριο

Καταδικάστηκε στο Εφετείο 82χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή

Δεν θα βλάψω κανέναν αν αφεθώ ελεύθερος αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου με τους περιοριστικούς όρους που θα μου επιβληθούν, είπε ο ηλικιωμένος στο δικαστήριο

Καταδικάστηκε στο Εφετείο 82χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή
Στράτος Λούβαρης
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Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατ' οίκον ζήτησε ο 82χρονος που ανατίναξε με εμπρηστικό μηχανισμό το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας πυρκαγιά και σοβαρές υλικές ζημιές.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα -σε δεύτερο βαθμό- ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με το δικαστήριο να κρίνει εκ νέου ένοχο τον ηλικιωμένο και για τις δύο πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν. Συγκεκριμένα, του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών και δύο μηνών για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Λόγω της ηλικίας του, ο 82χρονος είχε το δικαίωμα να ζητήσει να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του κατ' οίκον με τους ανάλογους περιοριστικούς όρους, ωστόσο δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα και ζήτησε από το δικαστήριο να επιστρέψει στη φυλακή. «Δεν θα βλάψω κανέναν αν αφεθώ ελεύθερος αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου με τους περιοριστικούς όρους που θα μου επιβληθούν», είπε, μεταξύ άλλων.

Με δεδομένο και το παραπάνω, το δικαστήριο αποφάσισε ο 82χρονος να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείται από τον Νοέμβριο του 2025, που σημειώθηκε το περιστατικό και καταδικάστηκε. Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα του είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών, ενώ στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό αποδίδεται σε οικογενειακές προστριβές. Ο ίδιος στην απολογία του παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Όπως ανέφερε: «Το έκανα συνειδητά, μετά πόνου ψυχής, καθώς ο γιος μου ήταν εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες».
Στράτος Λούβαρης
21 ΣΧΟΛΙΑ

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