Καταδικάστηκε στο Εφετείο 82χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή

Δεν θα βλάψω κανέναν αν αφεθώ ελεύθερος αλλά δεν θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου με τους περιοριστικούς όρους που θα μου επιβληθούν, είπε ο ηλικιωμένος στο δικαστήριο