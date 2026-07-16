Μελέτης Ηλίας στο Protothema Sports: Υποκλίνομαι σε αυτό το μεγαλείο που λέγεται Λιονέλ Μέσι, μακάρι να πάρει το Μουντιάλ back to back η Αργεντινή
Μελέτης Ηλίας στο Protothema Sports: Υποκλίνομαι σε αυτό το μεγαλείο που λέγεται Λιονέλ Μέσι, μακάρι να πάρει το Μουντιάλ back to back η Αργεντινή
«Ένα-δύο γκολ δεν θα με χάλαγε να βάλει και ο Γιαμάλ όμως, θέλω πολλά γκολ», πρόσθεσε ο ηθοποιός για τον μεγάλο τελικό
Τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αγγλία στο φετινό Μουντιάλ σχολίασε ο Μελέτης Ηλίας στο Protothema Sports, δηλώνοντας πως υποκλίνεται στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι.
Ο ηθοποιός βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή την Πέμπτη 16 Ιουλίου και ανέφερε πως θα ήθελε ο αγώνας του ημιτελικού που έληξε με σκορ 2-1 να πάει σε παράταση, ώστε να απολαύσει ακόμη περισσότερο το παιχνίδι: «Ήθελα να έρθει ισοπαλία να χορτάσω μπάλα με λίγη παράταση, αλλά υποκλίνομαι σε αυτό το μεγαλείο που λέγεται Λιονέλ Μέσι», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε, αρχικά θεωρούσε πως η Αγγλία θα κατάφερνε να πάρει τη νίκη, όμως όταν αντιλήφθηκε πως η Αργεντινή δεν υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί εύκολα, κατάλαβε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα: «Ενώ εγώ ξεκίνησα με την προοπτική ότι μου αρέσει ο Μπέλιγχαμ και ήθελα η Αγγλία να πάει επιτέλους στον τελικό, με το 1-1 και μετά που μύρισαν αίμα οι Αργεντίνοι και άρχισαν να κλείνουν τους Άγγλους, γύρισε μέσα μου τον ένστικτό μου και πήγα με τον θεό (Μέσι)», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Μελέτης Ηλίας δήλωσε πως θα ήθελε να πάρει το έπαθλο η Αργεντινή για μια ακόμη φορά, όμως τον ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο να δει πολλά γκολ στον τελικό: «Νομίζω πως η Ισπανία και η Αργεντινή είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στον τελικό. Εγώ που πίστευα ότι η Γαλλία θα κάνει περίπατο και είδα πώς τους μπλόκαρε και πώς τους έκλεισε (η Ισπανία), σαν να έπαθαν μπλακ άουτ στον ημιτελικό οι Γάλλοι, διαπίστωσα ότι οι Ισπανοί πέρα από το ταλέντο, έχουν τρομερή εξυπνάδα και τακτική, που όλο νομίζω ότι ξεκινάει από τον Ρόντρι, αυτή τη φορερή μονάδα της Ισπανίας και νομίζω ότι θα δούμε έναν αγώνα πολύ αμφίρροπο. Μακάρι να το πάρει back to back η Αργεντινή, θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά και ένα-δύο γκολ δεν θα με χάλαγε να βάλει ο Γιαμάλ. Θέλω πολλά γκολ», είπε.
Ο ηθοποιός βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή την Πέμπτη 16 Ιουλίου και ανέφερε πως θα ήθελε ο αγώνας του ημιτελικού που έληξε με σκορ 2-1 να πάει σε παράταση, ώστε να απολαύσει ακόμη περισσότερο το παιχνίδι: «Ήθελα να έρθει ισοπαλία να χορτάσω μπάλα με λίγη παράταση, αλλά υποκλίνομαι σε αυτό το μεγαλείο που λέγεται Λιονέλ Μέσι», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε, αρχικά θεωρούσε πως η Αγγλία θα κατάφερνε να πάρει τη νίκη, όμως όταν αντιλήφθηκε πως η Αργεντινή δεν υπήρχε περίπτωση να παραιτηθεί εύκολα, κατάλαβε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα: «Ενώ εγώ ξεκίνησα με την προοπτική ότι μου αρέσει ο Μπέλιγχαμ και ήθελα η Αγγλία να πάει επιτέλους στον τελικό, με το 1-1 και μετά που μύρισαν αίμα οι Αργεντίνοι και άρχισαν να κλείνουν τους Άγγλους, γύρισε μέσα μου τον ένστικτό μου και πήγα με τον θεό (Μέσι)», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Μελέτης Ηλίας δήλωσε πως θα ήθελε να πάρει το έπαθλο η Αργεντινή για μια ακόμη φορά, όμως τον ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο να δει πολλά γκολ στον τελικό: «Νομίζω πως η Ισπανία και η Αργεντινή είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στον τελικό. Εγώ που πίστευα ότι η Γαλλία θα κάνει περίπατο και είδα πώς τους μπλόκαρε και πώς τους έκλεισε (η Ισπανία), σαν να έπαθαν μπλακ άουτ στον ημιτελικό οι Γάλλοι, διαπίστωσα ότι οι Ισπανοί πέρα από το ταλέντο, έχουν τρομερή εξυπνάδα και τακτική, που όλο νομίζω ότι ξεκινάει από τον Ρόντρι, αυτή τη φορερή μονάδα της Ισπανίας και νομίζω ότι θα δούμε έναν αγώνα πολύ αμφίρροπο. Μακάρι να το πάρει back to back η Αργεντινή, θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά και ένα-δύο γκολ δεν θα με χάλαγε να βάλει ο Γιαμάλ. Θέλω πολλά γκολ», είπε.
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