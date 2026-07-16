Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το «σκονάκι» του Πίκφορντ για τα πέναλτι και ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ Μουντιαλ 2026 Αργεντινή Αγγλία Λιονέλ Μέσι Τζόρνταν Πίκφορντ

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το «σκονάκι» του Πίκφορντ για τα πέναλτι και ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Έντσο Φερνάντες και άλλοι διεθνείς της Αλμπισελέστε απορούσαν με τις σημειώσεις του τερματοφύλακα της Αγγλίας

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το «σκονάκι» του Πίκφορντ για τα πέναλτι και ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ενα πολύ αστείο περιστατικό σημειώθηκε μετά το φινάλε του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή καθώς οι σημειώσεις του Τζόρνταν Πίκφορντ έπεσαν στα χέρια των ανθρώπων της Αλμπισελέστε. 

Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν οι εκτενείς οδηγίες του τεχνικού επιτελείου της Αγγλίας προς τον διεθνή τερματοφύλακα σε περίπτωση που ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ όταν έληξε το παιχνίδι, απογοητευμένος όπως ήταν παράτησε το μπουκάλι του που πάνω κολλημένες οι οδηγίες. Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ανακάλυψαν το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα και απαθανατίστηκαν να διαβάζουν τα σκονάκια του και να τα σχολιάζουν μεταξύ τους.

Στη συγκεκριμένη λίστα οι Άγγλοι αναλυτές είχαν γράψει στον τερματοφύλακά τους οδηγία για κάθε παίκτη της Αργεντινής σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί.

Ο Λιονέλ Μέσι, στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί φάνηκε να απορεί, ενώ ο Έντσο Φερνάντες στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.

Δείτε βίντεο:

Κλείσιμο
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης