Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το «σκονάκι» του Πίκφορντ για τα πέναλτι και ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το «σκονάκι» του Πίκφορντ για τα πέναλτι και ξέσπασαν σε γέλια, δείτε βίντεο
Ο Λιονέλ Μέσι, ο Έντσο Φερνάντες και άλλοι διεθνείς της Αλμπισελέστε απορούσαν με τις σημειώσεις του τερματοφύλακα της Αγγλίας
Ενα πολύ αστείο περιστατικό σημειώθηκε μετά το φινάλε του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή καθώς οι σημειώσεις του Τζόρνταν Πίκφορντ έπεσαν στα χέρια των ανθρώπων της Αλμπισελέστε.
Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν οι εκτενείς οδηγίες του τεχνικού επιτελείου της Αγγλίας προς τον διεθνή τερματοφύλακα σε περίπτωση που ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι.
Ο Τζόρνταν Πίκφορντ όταν έληξε το παιχνίδι, απογοητευμένος όπως ήταν παράτησε το μπουκάλι του που πάνω κολλημένες οι οδηγίες. Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ανακάλυψαν το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα και απαθανατίστηκαν να διαβάζουν τα σκονάκια του και να τα σχολιάζουν μεταξύ τους.
Στη συγκεκριμένη λίστα οι Άγγλοι αναλυτές είχαν γράψει στον τερματοφύλακά τους οδηγία για κάθε παίκτη της Αργεντινής σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί.
Ο Λιονέλ Μέσι, στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί φάνηκε να απορεί, ενώ ο Έντσο Φερνάντες στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.
Δείτε βίντεο:
Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκαν οι εκτενείς οδηγίες του τεχνικού επιτελείου της Αγγλίας προς τον διεθνή τερματοφύλακα σε περίπτωση που ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι.
Ο Τζόρνταν Πίκφορντ όταν έληξε το παιχνίδι, απογοητευμένος όπως ήταν παράτησε το μπουκάλι του που πάνω κολλημένες οι οδηγίες. Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ανακάλυψαν το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα και απαθανατίστηκαν να διαβάζουν τα σκονάκια του και να τα σχολιάζουν μεταξύ τους.
Στη συγκεκριμένη λίστα οι Άγγλοι αναλυτές είχαν γράψει στον τερματοφύλακά τους οδηγία για κάθε παίκτη της Αργεντινής σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί.
Ο Λιονέλ Μέσι, στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί φάνηκε να απορεί, ενώ ο Έντσο Φερνάντες στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.
Δείτε βίντεο:
Argentinian players' reaction when they found the bottle pic.twitter.com/ij8e1TkXwd— Dan Kasina (@Dannkasina) July 16, 2026
⚠️🍶 Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
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