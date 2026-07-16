Μουντιάλ 2026: Το χαστούκι του Μπέλιγχαμ σε παίκτη της Αργεντινής, ο διάλογος με τον Μέσι και η σύρραξη στο φινάλε, δείτε βίντεο
Ο 23χρονος Αγγλος χαφ κατάφερε να... εκνευρίσει τον αστέρα της Αργεντινής - Οι πανηγυρισμοί του Ρομέρο και του Μπάρκο που έφεραν την αντίδραση του άσου της Ρεάλ
Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έκλεισε ραντεβού για το βράδυ της 19ης Ιουλίου με την Ισπανία και θα διεκδικήσει back to back τον τίτλο του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον πλανήτη.
Η ένταση στο φινάλε του αγώνα με την Αγγλία ήταν χαρακτηριστική της απογοήτευσης των Αγγλων. «Πρωταγωνιστής» των μικρών επεισοδίων που δημιουργήθηκαν ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο μοναδικός παίκτης της Αγγλίας που έβγαλε προσωπικότητα και αντέδρασε στο σκληρό παιχνίδι της Αλμπισελέστε και δεν φοβήθηκε να τα βάλει μέχρι και με τον Λιονέλ Μέσι.
Σε ένα σημείο, του ημιτελικού, ο Μπέλγιχαμ και Μέσι είχαν μια πολύ έντονη συνομιλία λόγω ενός φάουλ που σύμφωνα με τον Αργεντινό, δεν έδωσε ο διαιτητής. «Δεν υπήρχε φάουλ», φαίνεται να λέει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. «Με χτύπησε στο κεφάλι» απαντά ο Pulga και ο Μπέλιγχαμ επέμεινε πως δεν υπήρχε φάουλ για να έρθει η χαρακτηριστική απάντηση από τον Μέσι μέσω μιας... γκριμάτσας.
🚨🎙️Messi & Bellingham after the World Cup final:— MC (@CrewsMat10) July 16, 2026
Messi: “That decision should’ve went our way.”
Bellingham: “No, there was no foul.”
Messi: “ He hit me in the head.”
Bellingham: “No foul.”
Messi: “Alright.” 🤌🏻 pic.twitter.com/thRck1krpL
the way messi was looking at bellingham at the end! who tf messi think he is?💀💀💀 pic.twitter.com/3P13IfCAqb— mad (@JB5ri) July 15, 2026
O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk— ☙ (@layzhis) July 15, 2026
perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τα έβαλε με τον συγκεκριμένο νεαρό παίκτης της Αλμπισελέστε, ωστόσο ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Μπάρκο να έχει μπει μέσα στο γήπεδο και να πανηγυρίζει μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας μετά το γκολ του Έντσο Φερνάντες που έκανε το 1-1.
🤣🤷🏻♂️ ¡SE FILTRÓ EL LORE COMPLETO!— PaseClave (@paseclave__) July 16, 2026
El Colo Barco le fue a gritar el gol en la cara a los ingleses por eso Bellingham decidió ir a darle una cachetada cuando terminó el partido pic.twitter.com/85OYmbeGTC https://t.co/4L1P3PMwpr
Αλλο βίντεο έδειχνε τον Ρομέρο να πανηγυρίζει έξαλλα μπροστά στον Μπέλιγχαμ μετά το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή, ενώ ο Αγγλος άσος τον κοιτούσε με ψυχραιμία.
Romero talked trash in front of Bellingham's face but he couldn't do shit about it 😭 pic.twitter.com/uv9bgi63d8— CulerGavi (@CulerGavi) July 16, 2026
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