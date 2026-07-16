Μουντιάλ 2026: Το χαστούκι του Μπέλιγχαμ σε παίκτη της Αργεντινής, ο διάλογος με τον Μέσι και η σύρραξη στο φινάλε, δείτε βίντεο
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Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Αργεντινή Αγγλία Λιονέλ Μέσι Τζουντ Μπέλιγχαμ

Μουντιάλ 2026: Το χαστούκι του Μπέλιγχαμ σε παίκτη της Αργεντινής, ο διάλογος με τον Μέσι και η σύρραξη στο φινάλε, δείτε βίντεο

Ο 23χρονος Αγγλος χαφ κατάφερε να... εκνευρίσει τον αστέρα της Αργεντινής - Οι πανηγυρισμοί του Ρομέρο και του Μπάρκο που έφεραν την αντίδραση του άσου της Ρεάλ

Μουντιάλ 2026: Το χαστούκι του Μπέλιγχαμ σε παίκτη της Αργεντινής, ο διάλογος με τον Μέσι και η σύρραξη στο φινάλε, δείτε βίντεο
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Ημιτελικός Μουντιάλ 2026, Αργεντινή εναντίον Αγγλίας και η ένταση στον αέρα... κόβεται με το μαχαίρι. Παρά το προβάδισμα των Αγγλων, στο δεύτερο ημίχρονο, η παγκόσμια πρωταθλήτρια έβγαλε αντίδραση και με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι που έβγαλε δύο ασίστ, έγινε η ανατροπή και η Αργεντινή πέρασε στον τελικό με 2-1.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έκλεισε ραντεβού για το βράδυ της 19ης Ιουλίου με την Ισπανία και θα διεκδικήσει back to back τον τίτλο του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον πλανήτη.

Η ένταση στο φινάλε του αγώνα με την Αγγλία ήταν χαρακτηριστική της απογοήτευσης των Αγγλων. «Πρωταγωνιστής» των μικρών επεισοδίων που δημιουργήθηκαν ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο μοναδικός παίκτης της Αγγλίας που έβγαλε προσωπικότητα και αντέδρασε στο σκληρό παιχνίδι της Αλμπισελέστε και δεν φοβήθηκε να τα βάλει μέχρι και με τον Λιονέλ Μέσι. 

Σε ένα σημείο, του ημιτελικού, ο Μπέλγιχαμ και Μέσι είχαν μια πολύ έντονη συνομιλία λόγω ενός φάουλ που σύμφωνα με τον Αργεντινό, δεν έδωσε ο διαιτητής. «Δεν υπήρχε φάουλ», φαίνεται να λέει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης. «Με χτύπησε στο κεφάλι» απαντά ο Pulga και ο Μπέλιγχαμ επέμεινε πως δεν υπήρχε φάουλ για να έρθει η χαρακτηριστική απάντηση από τον Μέσι μέσω μιας... γκριμάτσας. 

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ωστόσο υπήρξε... σύρραξη με παίκτες της Αργεντινής και τον Τζούντ Μπέλιγχαμ. Αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, ο Άγγλος μέσος έβλεπε δίπλα του τους Αργεντίνους να πανηγυρίζουν και σε μια όχι και τόσο σοφή κίνηση, κατευθύνθηκε προς τον Βαλεντίν Μπάρκο και του έριξε μια σφαλιάρα στο κεφάλι. Αναμενόμενα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δυο χωρών, ωστόσο οι πιο ψύχραιμοι γλίτωσαν τα χειρότερα.


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Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τα έβαλε με τον συγκεκριμένο νεαρό παίκτης της Αλμπισελέστε, ωστόσο ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Μπάρκο να έχει μπει μέσα στο γήπεδο και να πανηγυρίζει μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας μετά το γκολ του Έντσο Φερνάντες που έκανε το 1-1. 


Αλλο βίντεο έδειχνε τον Ρομέρο να πανηγυρίζει έξαλλα μπροστά στον Μπέλιγχαμ μετά το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή, ενώ ο Αγγλος άσος τον κοιτούσε με ψυχραιμία.

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