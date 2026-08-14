Ρωσία: Κάθειρξη 23 ετών σε άντρα για κατασκοπεία υπέρ της Πολωνίας
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κάθειρξη 23 ετών σε άντρα για κατασκοπεία υπέρ της Πολωνίας

Οι υποθέσεις κατασκοπείας έχουν γίνει ολοένα και συχνότερες στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία

Ρωσία: Κάθειρξη 23 ετών σε άντρα για κατασκοπεία υπέρ της Πολωνίας
Ο Ρώσος Γκεόργκι Πιρόγκοφ καταδικάσθηκε από δικαστήριο της Μόσχας για κατασκοπεία υπέρ της Πολωνίας σε κάθειρξη 23 ετών σε σωφρονιστική αποικία, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB μία ημέρα αφού η Πολωνία συνέλαβε Ρώσο με την κατηγορία ότι είχε στρατολογηθεί από την Μόσχα για να δολοφονήσει ουκρανοαμερικανό πολίτη στην Βαρσοβία.

Οι υποθέσεις κατασκοπείας είναι συνήθεις στην Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τα ρωσικά δικαστήρια δημοσιοποιούν συχνά δικαστικές αποφάσεις χωρίς να αποκαλύπτουν στοιχεία των υποθέσεων. Οι δίκες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών με την επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας.

Σύμφωνα με την FSB, ο Γκεόργκι Πιρόγκοφ, ο οποίος έφυγε από την Ρωσία μετά την εισβολή και «ήρθε σε επαφή με τις πολωνικές υπηρεσίες Πληροφοριών», «τροφοδότησε την Πολωνία με πληροφορίες για προηγμένα ρωσικά οπλικά συστήματα και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία», πληροφορίες που εξασφάλιζε μέσω επαφών του στην ρωσική αμυντική βιομηχανία

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