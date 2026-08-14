Τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων, κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά

Οι εταιρείες περιμένουν το αναθεωρημένο δελτίο ανέμων της ΕΜΥ και την απόφαση του Λιμενικού για άρση του απαγορευτικού





Οι εταιρείες περιμένουν το αναθεωρημένο δελτίο ανέμων της ΕΜΥ και την απόφαση του Λιμενικού για άρση του απαγορευτικού, ενώ σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού, Γεωργία Χατζηνικήτα, υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις για βελτίωση των καιρικών συνθηκών το απόγευμα.



Μαρμάρι.



Όσον αφορά τον σχέδιο ταξιδιού», που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν.



Αντίθετα, κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά.





Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τήνο, Μύκονο. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και το δρομολόγιο του Champions Jet για Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο.



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Τι αναφέρει η ΕΜΥ για τους ισχυρούς ανέμους Οι θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν μεγάλο μέρος του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο έως το Ικάριο, ενώ ισχυροί άνεμοι καταγράφονται επίσης στο Στενό Καφηρέα, τον Νότιο Ευβοϊκό, το Καρπάθιο, τη Θάλασσα Κυθήρων και το Νοτιοδυτικό Κρητικό.



Στο Στενό Καφηρέα πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 ή 9 μποφόρ, οι οποίοι από τις 16:00 UTC της 14ης Αυγούστου προβλέπεται να φτάνουν τα 8 μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC.



Στον Νότιο Ευβοϊκό οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και νοτίως του 38ου παραλλήλου τα 8 ή 9 μποφόρ. Από τις 13:00 UTC προβλέπονται 7 ή 8 μποφόρ και στα νότια 8 μποφόρ.



Υπομονή μέχρι τις 16:00 θα πρέπει να κάνουν οι επιβάτες που περιμένουν να ταξιδέψουν από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου , καθώς τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων με ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα.Οι εταιρείες περιμένουν τοτηςκαι την απόφαση του Λιμενικού για άρση του απαγορευτικού, ενώ σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού,, υπάρχουν θετικές εκτιμήσεις για βελτίωση των καιρικών συνθηκών το απόγευμα.Από το πρωί της Παρασκευής υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια γιαΌσον αφορά τον Πειραιά , σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά για την ώρα, ωστόσο έχει σημειωθεί αρκετές ακυρώσεις. Τα πλοία αναχωρούν με «», που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν.Αντίθετα, κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά.Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τήνο, Μύκονο. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και το δρομολόγιο του Champions Jet για Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο.Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.Οι θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν μεγάλο μέρος του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο έως το Ικάριο, ενώ ισχυροί άνεμοι καταγράφονται επίσης στο Στενό Καφηρέα, τον Νότιο Ευβοϊκό, το Καρπάθιο, τη Θάλασσα Κυθήρων και το Νοτιοδυτικό Κρητικό.Στοπνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 ή 9 μποφόρ, οι οποίοι από τις 16:00 UTC της 14ης Αυγούστου προβλέπεται να φτάνουν τα 8 μποφόρ. Το έκτακτο δελτίο βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC.Στονοι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και νοτίως του 38ου παραλλήλου τα 8 ή 9 μποφόρ. Από τις 13:00 UTC προβλέπονται 7 ή 8 μποφόρ και στα νότια 8 μποφόρ.

Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ, ενώ στο Κεντρικό Αιγαίο, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 40 λεπτών, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και αργότερα τα 7 ή 8. Δυτικά του ίδιου ορίου, οι άνεμοι φτάνουν αρχικά τα 8 ή 9 μποφόρ και στη συνέχεια τα 8.



Ισχυροί άνεμοι επικρατούν και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Ικάριο. Δυτικά του 25ου μεσημβρινού και 40 λεπτών και νοτίως του 37ου παραλλήλου και 20 λεπτών προβλέπονται βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ. Βορειότερα οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 8 ή 9 μποφόρ και αργότερα τα 8.



Στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν τα 7 ή 8 μποφόρ, με το σχετικό δελτίο να βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 UTC.



Στο Καρπάθιο, νοτίως του 35ου παραλλήλου και 20 λεπτών, πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 7 ή 8 μποφόρ.



Αντίστοιχη ένταση, 7 ή 8 μποφόρ, καταγράφεται στη Θάλασσα Κυθήρων, ανατολικά του 22ου μεσημβρινού και 30 λεπτών, τόσο βόρεια όσο και νότια του 35ου παραλλήλου και 40 λεπτών. Στο βόρειο τμήμα το έκτακτο δελτίο συνεχίζεται έως τις 13:00 UTC, ενώ στο νότιο τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC.



Τέλος, στο Νοτιοδυτικό Κρητικό, ανατολικά του 22ου μεσημβρινού και βόρεια του 34ου παραλλήλου, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν επίσης τα 7 ή 8 μποφόρ, με το έκτακτο δελτίο να παραμένει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 22:00 UTC της 14ης Αυγούστου.