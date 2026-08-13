H Κόνι Μεταξά και η Ελένη Φουρέιρα έκαναν διακοπές στα Κουφονήσια
H Κόνι Μεταξά και η Ελένη Φουρέιρα έκαναν διακοπές στα Κουφονήσια
Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφία από έξοδο με τη συνάδελφό της
Στα Κουφουνήσια έκαναν διακοπές η Κόνι Μεταξά και η Ελένη Φουρέιρα, με τις δύο τραγουδίστριες να φωτογραφίζονται σε έξοδό τους στο νησί.
Η Κόνι Μεταξά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της και σε μία από αυτές εμφανίστηκε να κάθεται δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα. Η Κόνι Μεταξά επέλεξε για τη βόλτα τους ένα ζεβρέ ημιδιάφανο φόρεμα, ενώ η συνάδελφός της πόζαρε με ένα λευκό T-shirt. Σε άλλες φωτογραφίες η Κόνι Μεταξά έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά τους στα Κουφονήσια.
Στην παρέα τους ήταν και ο σύζυγος της Ελένης Φουρέιρα, Αλμπέρτο Μποτία μαζί με τον γιο τους, Ερμή, όπως έγινε γνωστό από άλλη δημοσίευση που έκανε πριν από λίγες ημέρες στα social media η τραγουδίστρια.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κόνι Μεταξά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της και σε μία από αυτές εμφανίστηκε να κάθεται δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα. Η Κόνι Μεταξά επέλεξε για τη βόλτα τους ένα ζεβρέ ημιδιάφανο φόρεμα, ενώ η συνάδελφός της πόζαρε με ένα λευκό T-shirt. Σε άλλες φωτογραφίες η Κόνι Μεταξά έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά τους στα Κουφονήσια.
Στην παρέα τους ήταν και ο σύζυγος της Ελένης Φουρέιρα, Αλμπέρτο Μποτία μαζί με τον γιο τους, Ερμή, όπως έγινε γνωστό από άλλη δημοσίευση που έκανε πριν από λίγες ημέρες στα social media η τραγουδίστρια.
Δείτε την ανάρτησή της
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