Λάκης Γαβαλάς για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του GNTM 7: Πέρασα υπέροχα, τώρα αρχίζουν οι διακοπές
Λάκης Γαβαλάς για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του GNTM 7: Πέρασα υπέροχα, τώρα αρχίζουν οι διακοπές
Θα μου λείψουν όλα τα άτομα αυτής της υπέροχης παραγωγής, έγραψε ο σχεδιαστής
Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του GNTM 7, ο Λάκης Γαβαλάς ετοιμάζεται να κάνει διακοπές, χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» την εμπειρία του από το ριάλιτι μόδας.
Ο σχεδιαστής έκανε μία ανάρτηση την Πέμπτη 13 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του με βαλίτσες, λίγο πριν από την αναχώρησή του, ενώ πόζαρε και έξω από το αεροδρόμιο.
Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε ότι θα του λείψουν τα άτομα της παραγωγής και ειδικότερα ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Όπως έγραψε ο ίδιος λίγο πριν ξεκινήσει τις διακοπές του για τον Αύγουστο: «Καλημέρα φίλοι μου! Με μεγάλη επιτυχία, αλλά και πολύ κούραση, τελείωσαν χτες τα γυρίσματα για το φανταστικό GNTM, 7ος κύκλος. Πέρασα υπέροχα και θα μου λείψουν όλα τα άτομα αυτής της υπέροχης παραγωγής και ειδικότερα ο Μπράτης, η Ζεν, η Μπέττυ, η Ηλιάνα. Χαίρομαι όταν μέσα από σκληρή δουλειά, αυξάνεται η ευτυχία. Τώρα όμως αρχίζουν οι διακοπές, αναμένοντας ένα υπέροχο φθινόπωρο. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου».
Δείτε την ανάρτησή του
Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του νέου κύκλου του GNTM, με την πρεμιέρα του να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο μέσα από τη συχνότητα του Star. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο στο φετινό ριάλιτι μόδας, καθώς θα βρίσκεται τόσο στην παρουσίαση όσο και στην κριτική επιτροπή. Στην επιτροπή επιστρέφουν ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ στην ομάδα προστίθεται η Μπέττυ Μαγγίρα. Τη θέση της Creative Director διατηρεί για ακόμη μία σεζόν η Ζενεβιέβ Μαζαρί.
Ο σχεδιαστής έκανε μία ανάρτηση την Πέμπτη 13 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του με βαλίτσες, λίγο πριν από την αναχώρησή του, ενώ πόζαρε και έξω από το αεροδρόμιο.
Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε ότι θα του λείψουν τα άτομα της παραγωγής και ειδικότερα ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
Όπως έγραψε ο ίδιος λίγο πριν ξεκινήσει τις διακοπές του για τον Αύγουστο: «Καλημέρα φίλοι μου! Με μεγάλη επιτυχία, αλλά και πολύ κούραση, τελείωσαν χτες τα γυρίσματα για το φανταστικό GNTM, 7ος κύκλος. Πέρασα υπέροχα και θα μου λείψουν όλα τα άτομα αυτής της υπέροχης παραγωγής και ειδικότερα ο Μπράτης, η Ζεν, η Μπέττυ, η Ηλιάνα. Χαίρομαι όταν μέσα από σκληρή δουλειά, αυξάνεται η ευτυχία. Τώρα όμως αρχίζουν οι διακοπές, αναμένοντας ένα υπέροχο φθινόπωρο. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου».
Δείτε την ανάρτησή του
Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του νέου κύκλου του GNTM, με την πρεμιέρα του να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο μέσα από τη συχνότητα του Star. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει διπλό ρόλο στο φετινό ριάλιτι μόδας, καθώς θα βρίσκεται τόσο στην παρουσίαση όσο και στην κριτική επιτροπή. Στην επιτροπή επιστρέφουν ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ στην ομάδα προστίθεται η Μπέττυ Μαγγίρα. Τη θέση της Creative Director διατηρεί για ακόμη μία σεζόν η Ζενεβιέβ Μαζαρί.
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