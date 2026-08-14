Συναγερμός στη Λετονία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της
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Συναγερμός στη Λετονία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της

Περιορισμούς στις περιοχές αεροπορικής και ναυτιλιακής κυκλοφορίας στον ανατολικό της Κόλπο, επέβαλε η Φινλανδία

Συναγερμός στη Λετονία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της
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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Λετονία, καθώς μαχητικά αεροσκάφη που εκτελούσαν αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ένα drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της χώρας - μέλους της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της στο X.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Λετονίας καταρρίφθηκε από τις τουρκικές και ιταλικές αεροπορικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι η Συμμαχία είναι προετοιμασμένη για απειλές.

Παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικά με το θέμα, η τουρκική εφημερίδα  Sözcü ανέφερε: «Ιταλικά Eurofighter με βάση τη Λιθουανία και τουρκικά F-16 από την Εσθονία απογειώθηκαν λόγω ενός UAV πάνω από τον λετονικό εναέριο χώρο».

Η Φινλανδία, ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που επίσης συνορεύει με τη Ρωσία, επέβαλε προσωρινά περιορισμούς στις περιοχές αεροπορικής και ναυτιλιακής κυκλοφορίας στον ανατολικό Κόλπο της, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στις X, ως προληπτικό μέτρο ενάντια σε πιθανά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας δεν έδωσαν αμέσως λεπτομέρειες σχετικά με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή την προέλευσή του.



Οι γειτονικές προς τη Ρωσία και την Ουκρανία χώρες εκδίδουν κατά καιρούς προειδοποιήσεις για αεροπορική απειλή και καταρρίπτουν drones, καθώς η Μόσχα και το Κίεβο συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία κατέρριψε 15 drones κοντά στη Φινλανδία και την Εσθονία και όπου βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και σημαντικός κόμβος εξαγωγών, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram νωρίς την Παρασκευή.

Οι βόρειοι γείτονες της Ρωσίας που ανήκουν στο ΝΑΤΟ ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από φράγματα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές φυσικού αερίου, σε ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας ότι η Μόσχα θα οργανώσει εναντίον τους επίθεση «ψευδούς σημαίας» χρησιμοποιώντας ουκρανικά drones.
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