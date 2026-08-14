Τραυματίστηκε άνδρας μετά από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας Σαμοθράκης
Τραυματίστηκε άνδρας μετά από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας Σαμοθράκης
Ο 31χρονος έπεσε από βράχο στο σημείο Κουργιάτ και κάλεσε το 112
Ένας άνδρας 31 ετών τραυματίστηκε χθες βράδυ μετά από πτώση του από βράχο στο σημείο Κουργιάτ στην περιοχή των Πηγών της Γριάς Βάθρας στη Σαμοθράκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άνδρας κάλεσε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» ενώ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι εντόπισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απ' όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άνδρας κάλεσε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» ενώ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι εντόπισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απ' όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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