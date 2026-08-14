Τραυματίστηκε άνδρας μετά από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας Σαμοθράκης
ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη ΕΚΑΒ Πυροσβεστικό Σώμα

Τραυματίστηκε άνδρας μετά από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας Σαμοθράκης

Ο 31χρονος έπεσε από βράχο στο σημείο Κουργιάτ και κάλεσε το 112

Τραυματίστηκε άνδρας μετά από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας Σαμοθράκης
Ένας άνδρας 31 ετών τραυματίστηκε χθες βράδυ μετά από πτώση του από βράχο στο σημείο Κουργιάτ στην περιοχή των Πηγών της Γριάς Βάθρας στη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άνδρας κάλεσε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» ενώ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι εντόπισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απ' όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης