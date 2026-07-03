Ο Γιώργος Καραμίχος ανοίγει φύλλο και φτιάχνει βλάχικη πίτα με τους γονείς του, δείτε φωτογραφίες
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Γιώργος Καραμίχος Πίτα

Ο Γιώργος Καραμίχος ανοίγει φύλλο και φτιάχνει βλάχικη πίτα με τους γονείς του, δείτε φωτογραφίες

Συνεργασία πατέρα και γιου, υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας φυσικά, έγραψε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του

Ο Γιώργος Καραμίχος ανοίγει φύλλο και φτιάχνει βλάχικη πίτα με τους γονείς του, δείτε φωτογραφίες
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Τις... δυνάμεις του με τον πατέρα του και τη μητέρα του ένωσε ο Γιώργος Καραμίχος για να φτιάξει βλάχικη χορτόπιτα. Ο ηθοποιός έδειξε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, τη διαδικασία.

Στα στιγμιότυπα, ο Γιώργος Καραμίχος φαίνετα να ανοίγει φύλλο και να ακολουθεί τα βήματα της συνταγής. Δεν παρέλειψε επίσης να παρουσιάσει το τελικό αποτέλεσμα. «Παραδοσιακή πίτα με άγρια χόρτα και μυρωδικά. Βλάχικη χορτόπιτα. Συνεργασία πατέρα και γιου, υπό τις άγρυπνες οδηγίες της μητέρας φυσικά. Καλή όρεξη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Δείτε τη δημοσίευσή του


Ο Γιώργος Καραμίχος ανοίγει φύλλο και φτιάχνει βλάχικη πίτα με τους γονείς του, δείτε φωτογραφίες
Ο Γιώργος Καραμίχος ανοίγει φύλλο και φτιάχνει βλάχικη πίτα με τους γονείς του, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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