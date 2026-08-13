Δήμητρα Βαμβακούση για την κόρη της: Κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι «Παναγία μου δικιά σου είναι, όχι δικιά μου»
Δήμητρα Βαμβακούση για την κόρη της: Κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι «Παναγία μου δικιά σου είναι, όχι δικιά μου»
Είναι ταγμένη σε εκείνη, όχι γιατί υπήρχε κάποιο ιατρικό θέμα, αλλά γιατί γνωρίζω ότι δεν είμαι άξια και όμως με αξίωσε για μαμά, έγραψε η σύζυγος του Γιώργου Αγγελόπουλου
Μια εξομολόγηση για τη μητρότητα έκανε η Δήμητρα Βαμβακούση και αναφερόμενη στην ευθύνη που νιώθει για την ανατροφή της κόρης της και την πίστη της στην Παναγία, έγραψε χαρακτηριστικά για το παιδί της «Παναγία μου δικό σου είναι, όχι δικό μου».
Η σύζυγος του Γιώργου Αγγελόπουλου δημοσίευσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου μία φωτογραφία με την κόρη της από το μπάνιο τους στη θάλασσα. Μέσω του Instagram story της, η Δήμητρα Βαμβακούστη στάθηκε στην πίστη στον Θεό, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως πριν γεννηθεί η κόρη της, την είχε τάξει στην Παναγία.
Περιγράφοντας τα συναισθήματα που την κατακλύζουν όταν σκέφτεται την ευθύνη της ανατροφής της κόρης της, η σύζυγος του νικητή του Survivor έγραψε: «Σήμερα θα σας πω κάτι αρκετά προσωπικό. Υποφέρω μπροστά στο βάρος της ευθύνης της ανατροφής και της διαγωγής ενός παιδιού. Κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι "Παναγία μου δικό σου είναι, όχι δικό μου". Σε παρακαλώ. Ταγμένο σε Εκείνη από πριν γεννηθεί. Όχι γιατί υπήρχε κάποιο ιατρικό θέμα, αλλά γιατί γνωρίζω ότι άξια δεν είμαι και όμως με αξίωσε για μαμά. Η Παναγία να σας δίνει δύναμη».
Δείτε την ανάρτησή της
Η σύζυγος του Γιώργου Αγγελόπουλου δημοσίευσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου μία φωτογραφία με την κόρη της από το μπάνιο τους στη θάλασσα. Μέσω του Instagram story της, η Δήμητρα Βαμβακούστη στάθηκε στην πίστη στον Θεό, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως πριν γεννηθεί η κόρη της, την είχε τάξει στην Παναγία.
Περιγράφοντας τα συναισθήματα που την κατακλύζουν όταν σκέφτεται την ευθύνη της ανατροφής της κόρης της, η σύζυγος του νικητή του Survivor έγραψε: «Σήμερα θα σας πω κάτι αρκετά προσωπικό. Υποφέρω μπροστά στο βάρος της ευθύνης της ανατροφής και της διαγωγής ενός παιδιού. Κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι "Παναγία μου δικό σου είναι, όχι δικό μου". Σε παρακαλώ. Ταγμένο σε Εκείνη από πριν γεννηθεί. Όχι γιατί υπήρχε κάποιο ιατρικό θέμα, αλλά γιατί γνωρίζω ότι άξια δεν είμαι και όμως με αξίωσε για μαμά. Η Παναγία να σας δίνει δύναμη».
Δείτε την ανάρτησή της
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