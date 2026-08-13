Χωρίς άδεια από το 2023 λειτουργούσε η πισίνα στην Πάρο στην οποία πνίγηκε ο 4χρονος
Χωρίς άδεια από το 2023 λειτουργούσε η πισίνα στην Πάρο στην οποία πνίγηκε ο 4χρονος
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του νησιού προχώρησε στη σφράγισή της - Τι λέει ο πατέρας του παιδιού και όσα ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης
Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου πριν μερικές ημέρες έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση για τη σφράγισή ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.
Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.
Στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στον χώρο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συνέδραμε μέχρι την άφιξη των διασωστών. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται τόσο κατά τη διακομιδή όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μάλιστα δηλώνει πως «αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».
Μιλώντας στο STAR περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο beach bar, όταν ο μπάρμαν βούτηξε για να ανασύρει το παιδάκι: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».
«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε.
Ο πατέρας σημειώνει πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και πως «τρέξαμε γρήγορα».
«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο», λέει και τονίζει πως «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση για τη σφράγισή ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.
Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.
Το χρονικόΥπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στην πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας. Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση και ο μπάρμαν του beach bar, βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε τον τετράχρονο.
Στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στον χώρο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συνέδραμε μέχρι την άφιξη των διασωστών. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται τόσο κατά τη διακομιδή όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τι λέει ο πατέρας του παιδιούΟ πατέρας υποστηρίζει ότι στο σημείο δεν υπήρχαν επαρκή μέσα προστασίας και δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η παρουσία ανθρώπου που θα επέβλεπε διαρκώς την πισίνα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.
Μάλιστα δηλώνει πως «αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».
Μιλώντας στο STAR περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο beach bar, όταν ο μπάρμαν βούτηξε για να ανασύρει το παιδάκι: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».
«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε.
Ο πατέρας σημειώνει πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και πως «τρέξαμε γρήγορα».
«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο», λέει και τονίζει πως «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».
Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτηςΤη δική του εικόνα για το τι συνέβη με το 4χρονο παιδί έδωσε ο ιδιόκτητής της επιχείρησης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πατέρας του παιδιού είχε επισκεφθεί το μπαρ πριν από έναν μήνα, το είχε αφήσει μόνο του και τότε τον είχαν διώξει.
«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω "έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;" κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά» είπε προ ημερών μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει, επίσης, ότι ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν κοντά όταν συνέβη η τραγωδία απαντώντας αρνητικά σε σχετική έρωτηση και λέγοντας «ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν σε ένα άλλο σνακ, δεν τους είδα».
Ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστήριξε, ακόμα, ότι «μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες».
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