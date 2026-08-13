Νικόλ Κίντμαν για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ: Ήμουν 22 και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, ερωτευτήκαμε παράφορα
Νικόλ Κίντμαν για τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ: Ήμουν 22 και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, ερωτευτήκαμε παράφορα
Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για περίπου δέκα χρόνια και πήρε διαζύγιο το 2001
Στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ στα 22 της χρόνια, αναφέρθηκε η Νικόλ Κίντμαν, σχολιάζοντας πως ερωτεύτηκαν παράφορα, ενώ εστίασε στο γεγονός ότι είχε σχέση με έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του κινηματογράφου.
Η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική Vogue και μίλησε για εκείνη την περίοδο της ζωής της. Η Κίντμαν εξήγησε πως η καθημερινότητα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό για την ίδια. «Πρέπει να θυμάστε ότι, κυριολεκτικά, λόγω του προσώπου που παντρεύτηκα σε τόσο νεαρή ηλικία, βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο από τα 22 μου. Η μνήμη μου από την εποχή που η ζωή μου δεν ήταν στα φώτα, είναι αρκετά θολή, επειδή ήμουν πραγματικά πολύ νέα» ανέφερε.
Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ σε τόσο νεαρή ηλικία, η Νικόλ Κίντμαν τόνισε πως η σχέση τους προέκυψε αβίαστα, καθώς ήταν βαθιά ερωτευμένοι. Όπως δήλωσε: «Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, αλλά μου φαινόταν εντελώς φυσιολογικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό».
Η ηθοποιός θυμήθηκε ωστόσο, ότι τότε αρκετοί άνθρωποι την είχαν προειδοποιήσει πως ο γάμος της θα επηρέαζε την καριέρα της: «Θυμάμαι ανθρώπους να μου λένε: “Εντάξει, αυτό πρόκειται να επηρεάσει την καριέρα σου”. Κι εγώ έλεγα: “Δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Θέλω να παντρευτώ”. Και μετά έγινα “η σύζυγός του” και εκείνοι έλεγαν: “Να, σου το είπαμε”. Κι εγώ έλεγα: “Και λοιπόν; Δεν ήταν γραφτό να παντρευτώ τον άντρα που αγαπώ; Φυσικά και θα πετούσα την καριέρα μου στα σκουπίδια. Δεν με νοιάζει”».
Η Κίντμαν και ο Κρουζ ήταν παντρεμένοι για πάνω από δέκα χρόνια, προτού πάρουν επίσημα διαζύγιο τον Αύγουστο του 2001. Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Days of Thunder» το 1990, είχε υιοθετήσει δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ. Οι δυο τους συμπρωταγωνίστησαν επίσης στις ταινίες «Far and Away» και «Eyes Wide Shut».
Η Νικόλ Κίντμαν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2013, ότι ο χωρισμός της την οδήγησε σε μια σημαντική προσωπική αλλαγή: «Είχα πολύ χρόνο μόνη μου, κάτι που ήταν πραγματικά πολύ καλό, γιατί ήμουν ουσιαστικά παιδί όταν παντρεύτηκα. Και έπρεπε να μεγαλώσω».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική Vogue και μίλησε για εκείνη την περίοδο της ζωής της. Η Κίντμαν εξήγησε πως η καθημερινότητα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό για την ίδια. «Πρέπει να θυμάστε ότι, κυριολεκτικά, λόγω του προσώπου που παντρεύτηκα σε τόσο νεαρή ηλικία, βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο από τα 22 μου. Η μνήμη μου από την εποχή που η ζωή μου δεν ήταν στα φώτα, είναι αρκετά θολή, επειδή ήμουν πραγματικά πολύ νέα» ανέφερε.
Αναφερόμενη στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ σε τόσο νεαρή ηλικία, η Νικόλ Κίντμαν τόνισε πως η σχέση τους προέκυψε αβίαστα, καθώς ήταν βαθιά ερωτευμένοι. Όπως δήλωσε: «Ξαφνικά ήμουν 22, 23 ετών και είχα έναν τεράστιο σταρ του κινηματογράφου για σύζυγο, αλλά μου φαινόταν εντελώς φυσιολογικό. Ερωτευτήκαμε παράφορα και ήταν τόσο απλό».
Nicole Kidman Makes Rare Comments About ‘Completely Natural’ Marriage to Tom Cruise: ‘We Fell Madly in Love’ https://t.co/goCxZkBQ66— People (@people) August 13, 2026
Η Κίντμαν και ο Κρουζ ήταν παντρεμένοι για πάνω από δέκα χρόνια, προτού πάρουν επίσημα διαζύγιο τον Αύγουστο του 2001. Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Days of Thunder» το 1990, είχε υιοθετήσει δύο παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ. Οι δυο τους συμπρωταγωνίστησαν επίσης στις ταινίες «Far and Away» και «Eyes Wide Shut».
Η Νικόλ Κίντμαν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2013, ότι ο χωρισμός της την οδήγησε σε μια σημαντική προσωπική αλλαγή: «Είχα πολύ χρόνο μόνη μου, κάτι που ήταν πραγματικά πολύ καλό, γιατί ήμουν ουσιαστικά παιδί όταν παντρεύτηκα. Και έπρεπε να μεγαλώσω».
Φωτογραφίες: Shutterstock
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