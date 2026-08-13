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Σαμοθράκη: Τραυματίστηκε 25χρονη στις Βάθρες, δείτε βίντεο
Σαμοθράκη: Τραυματίστηκε 25χρονη στις Βάθρες, δείτε βίντεο
Το ατύχημα συνέβη όταν η νεαρή, στην προσπάθειά της να πηδήξει από τον έναν βράχο στον άλλο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε
Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε στη Σαμοθράκη για τον εντοπισμό και τη διάσωση μίας 25χρονης τουρίστριας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν για διακοπές στο νησί με την παρέα της.
Σύμφωνα με το evros24.gr, το ατύχημα συνέβη στην περιοχή των δημοφιλών Βαθρών, όταν η νεαρή γυναίκα, στην προσπάθειά της να πηδήξει από τον έναν βράχο στον άλλο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και το σώμα, χωρίς να συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή της.
Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαμοθράκης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 25χρονη και τη μετακίνησαν με ασφάλεια στο σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο
Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε ήδη η οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το evros24.gr, το ατύχημα συνέβη στην περιοχή των δημοφιλών Βαθρών, όταν η νεαρή γυναίκα, στην προσπάθειά της να πηδήξει από τον έναν βράχο στον άλλο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και το σώμα, χωρίς να συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή της.
Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση διάσωσης με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαμοθράκης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 25χρονη και τη μετακίνησαν με ασφάλεια στο σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο
Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε ήδη η οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη.
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