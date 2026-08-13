ΟΦΗ: Με ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League οι Κρητικοί
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ΟΦΗ Europa League ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΟΦΗ: Με ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League οι Κρητικοί

Η ΤΣΣΚΑ θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το πρώτο ματς της 20ης Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (27/8) στη Σόφια

ΟΦΗ: Με ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League οι Κρητικοί
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Η πρόκριση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play off του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, έμοιαζε τελειωμένη μετά το εκτός έδρας 3-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο ματς του Γ΄ προκριματικού. Η ρεβάνς της Σόφιας, όμως, έκρυβε... καρδιοχτύπι για τη βουλγαρική ομάδα που κινδύνεψε άμεσα με αποκλεισμό-σοκ, αλλά τελικά κατάφερε να αποδράσει με ήττα 3-1!

Τα γκολ των Ισραηλινών πέτυχαν οι Πέρετζ (12΄), Σόκλερ (61΄) και Λαπούκοφ (69΄-αυτογκόλ), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Στέφανο Σένσι στο 66΄. Έτσι, η ΤΣΣΚΑ θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το πρώτο ματς της 20ης Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (27/8) στη Σόφια.

Η σύνθεση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Παστόρ, Τ. Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (73΄ Μπραχίμι), Γκμπαμίν, Ζορντάο (66΄ Ετό), Σένσι, Εμπόνγκ, Γκοντόι (69΄ Ζβάρτς), Πίττας
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