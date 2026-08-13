Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον S&P 500 - Χαμόγελα στην αγορά καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Fed
Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον S&P 500 - Χαμόγελα στην αγορά καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Fed
Κέρδη στους δείκτες έφερε η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο - Προβληματισμός στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση της νέας 30ετούς έκδοσης να αγγίζει υψηλά 25 ετών
Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να υποχωρούν, καθώς οι νέες ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αποφύγει να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο S&P 500, ο οποίος έφτασε σε νέα υψηλά και μάλιστα ξεπερνώντας πρόσκαιρα και το όριο των 7.800 μονάδων.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 οδήγησε την κούρσα από νωρίς φτάνοντας τελικά τις 7.798 μονάδες αυξημένος κατά 0,65% και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 26.803 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, κατάφερε τελικά να «γυρίσει» θετικός και να κλείσει με μικρή άνοδο 0,13% στις 53.839 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,643% και το πιο ευαίσθητο 2ετές να πέφτει στο 4,145%. Ωστόσο, η αγορά προβληματίστηκε από την επίδοση που παρουσίασε η νέα δημοπρασία 30ετών αμερικανικών ομολόγων, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υψηλότερη απόδοση των τελευταίων 25 ετών, αποτυπώνοντας την αυξημένη αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές για να χρηματοδοτήσουν το διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ.
Η απόδοση στη δημοπρασία ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων διαμορφώθηκε στο 5,216%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001, παρά και το γεγονός ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί… πονοκέφαλο στον Λευκό Οίκο και στο υπουργείο Οικονομικών ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, δεδομένου πως το υψηλό κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου επηρεάζει ήδη την ευρύτερη οικονομία, έπειτα από χρόνια αυξημένου πληθωρισμού και υψηλών κρατικών δαπανών.
«Οι επενδυτές καλούνται να απορροφήσουν μια αυξανόμενη προσφορά κρατικού χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελλείμματα παραμένουν μεγάλα, η αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό επιμένει και η Federal Reserve δεν αποτελεί πλέον σημαντικό αγοραστή», σχολίασε ο Μίχαλ Στάντσικ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Allspring Global Investments.
Στο μέτωπο των μάκρο ξεχώρισαν φυσικά τα νέα πληθωριστικά στοιχεία, επηρεάζοντας σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.
Οι τιμές παραγωγού για τον Ιούλιο, μετά και τα χθεσινά ενθαρρυντικά στοιχεία από τις τιμές καταναλωτή, επιβραδύνθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς υποχώρησαν οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 5,5% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αμετάβλητες.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης μετά την ισχυρή άνοδο που προκάλεσε στις τιμές της ενέργειας η έναρξη του πολέμου με το Ιράν, επεσήμανε ο Γκλεν Σμιθ της GDS Wealth Management.
Τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη του αναμενομένου έκθεση για την απασχόληση την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται να δίνουν στη Fed μεγαλύτερο περιθώριο να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι η αγορά θα περιμένει και τον επόμενο γύρο στοιχείων για τον Αύγουστο πριν καταλήξει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για τα πιθανά, επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας.
Σε δηλώσεις της, η επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, αμφισβήτησε κατά πόσο η πρόσφατη επιβράδυνση του πληθωρισμού μπορεί να συνεχιστεί και επανέλαβε τη θέση της υπέρ μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων. Αντιθέτως, ο επικεφαλής της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, παρουσίασε επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, επικαλούμενος τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.
Σε κάθε περίπτωση τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος άλλαξαν άμεσα. Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο υποχώρησε μετά τον PPI σε περίπου 34%, ενώ η πιθανότητα διατήρησής τους στα σημερινά επίπεδα αυξήθηκε σχεδόν στο 66%.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 οδήγησε την κούρσα από νωρίς φτάνοντας τελικά τις 7.798 μονάδες αυξημένος κατά 0,65% και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 26.803 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, κατάφερε τελικά να «γυρίσει» θετικός και να κλείσει με μικρή άνοδο 0,13% στις 53.839 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,643% και το πιο ευαίσθητο 2ετές να πέφτει στο 4,145%. Ωστόσο, η αγορά προβληματίστηκε από την επίδοση που παρουσίασε η νέα δημοπρασία 30ετών αμερικανικών ομολόγων, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υψηλότερη απόδοση των τελευταίων 25 ετών, αποτυπώνοντας την αυξημένη αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές για να χρηματοδοτήσουν το διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ.
Η απόδοση στη δημοπρασία ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων διαμορφώθηκε στο 5,216%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001, παρά και το γεγονός ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί… πονοκέφαλο στον Λευκό Οίκο και στο υπουργείο Οικονομικών ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, δεδομένου πως το υψηλό κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου επηρεάζει ήδη την ευρύτερη οικονομία, έπειτα από χρόνια αυξημένου πληθωρισμού και υψηλών κρατικών δαπανών.
«Οι επενδυτές καλούνται να απορροφήσουν μια αυξανόμενη προσφορά κρατικού χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελλείμματα παραμένουν μεγάλα, η αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό επιμένει και η Federal Reserve δεν αποτελεί πλέον σημαντικό αγοραστή», σχολίασε ο Μίχαλ Στάντσικ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Allspring Global Investments.
Στο μέτωπο των μάκρο ξεχώρισαν φυσικά τα νέα πληθωριστικά στοιχεία, επηρεάζοντας σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.
Οι τιμές παραγωγού για τον Ιούλιο, μετά και τα χθεσινά ενθαρρυντικά στοιχεία από τις τιμές καταναλωτή, επιβραδύνθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς υποχώρησαν οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 5,5% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού παρέμειναν αμετάβλητες.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης μετά την ισχυρή άνοδο που προκάλεσε στις τιμές της ενέργειας η έναρξη του πολέμου με το Ιράν, επεσήμανε ο Γκλεν Σμιθ της GDS Wealth Management.
Τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη του αναμενομένου έκθεση για την απασχόληση την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται να δίνουν στη Fed μεγαλύτερο περιθώριο να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι η αγορά θα περιμένει και τον επόμενο γύρο στοιχείων για τον Αύγουστο πριν καταλήξει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για τα πιθανά, επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας.
Σε δηλώσεις της, η επικεφαλής της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, αμφισβήτησε κατά πόσο η πρόσφατη επιβράδυνση του πληθωρισμού μπορεί να συνεχιστεί και επανέλαβε τη θέση της υπέρ μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων. Αντιθέτως, ο επικεφαλής της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, παρουσίασε επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, επικαλούμενος τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.
Σε κάθε περίπτωση τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος άλλαξαν άμεσα. Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο υποχώρησε μετά τον PPI σε περίπου 34%, ενώ η πιθανότητα διατήρησής τους στα σημερινά επίπεδα αυξήθηκε σχεδόν στο 66%.
Στους αστάθμητους παράγοντες παραμένει, εξάλλου, το γεωπολιτικό ρίσκο και η πορεία του πετρελαίου.
Στη σημερινή συνεδρίαση οι πετρελαϊκές τιμές πάτησαν επιτέλους φρένο μετά από ένα εξαήμερο ανοδικό σερί, με το Brent να χάνει περίπου 2% στα 87,07 δολάρια. Ωστόσο, ήδη για την εβδομάδα έχει αυξηθεί περίπου 4% και αναλυτές του κλάδου επισημαίνουν ότι οι τιμές μπορεί να ανέβουν περαιτέρω, αν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταφέρουν να φτάσουν σε κάποιου είδους συμφωνία και η κατάσταση εκτροχιαστεί και πάλι.
Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει, καθώς ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα Στενά είναι ανοικτά για τα εμπορικά πλοία, η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν υπό τον έλεγχό της και τα στοιχεία δείχνουν ότι πράγματι η διέλευση έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες ημέρες.
Σε επίπεδο μετοχών o τεχνολογικός κλάδος και τα μικροτσίπ ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι με τον επίλεκτο Nasdaq 100 να κάνει άλμα άνω του 1%. Ανάμεσα τους η Micron Technology, η Netflix και η Meta Platforms. Ειδικά η Sandisk ανέβηκε σχεδόν 14% μετά και τις ιδιαίτερα αισιόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις που παρουσίασε στην ημέρα επενδυτών της.
Στις κερδισμένες ξεχώρισε επίσης η Workday, η οποία εκτινάχθηκε έως και περίπου 30% ενδοσυνεδριακά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στην ιστορία της, μετά την πληροφορία ότι η Silver Lake βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της εταιρείας λογισμικού, αλλά και η Birkenstock, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.
Στον αντίποδα υπό μεγάλη πίεση βρέθηκε η Cisco Systems, καθώς οι εκτιμήσεις της απογοήτευσαν τους επενδυτές τους επενδυτές, αλλά και η Hertz με ισχυρές απώλειες κοντά στο 17%, καθώς έγινε γνωστό ότι η Pershing Square πούλησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Ελεύθερη πτώση κατέγραψε και η μετοχή της Tapestry, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν αρνητικά τις προβλέψεις της για την πορεία των πωλήσεων το οικονομικό έτος 2027.
Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην Applied Materials, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ο κλάδος των ημιαγωγών παραμένει, εξάλλου, ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της επενδυτικής έκρηξης του AI, με τον Philadelphia Semiconductor Index να έχει ενισχυθεί σχεδόν 80% από την αρχή του έτους.
Πηγή: Newmoney.gr
Στη σημερινή συνεδρίαση οι πετρελαϊκές τιμές πάτησαν επιτέλους φρένο μετά από ένα εξαήμερο ανοδικό σερί, με το Brent να χάνει περίπου 2% στα 87,07 δολάρια. Ωστόσο, ήδη για την εβδομάδα έχει αυξηθεί περίπου 4% και αναλυτές του κλάδου επισημαίνουν ότι οι τιμές μπορεί να ανέβουν περαιτέρω, αν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταφέρουν να φτάσουν σε κάποιου είδους συμφωνία και η κατάσταση εκτροχιαστεί και πάλι.
Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει, καθώς ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα Στενά είναι ανοικτά για τα εμπορικά πλοία, η Τεχεράνη επιμένει ότι παραμένουν υπό τον έλεγχό της και τα στοιχεία δείχνουν ότι πράγματι η διέλευση έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες ημέρες.
Σε επίπεδο μετοχών o τεχνολογικός κλάδος και τα μικροτσίπ ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι με τον επίλεκτο Nasdaq 100 να κάνει άλμα άνω του 1%. Ανάμεσα τους η Micron Technology, η Netflix και η Meta Platforms. Ειδικά η Sandisk ανέβηκε σχεδόν 14% μετά και τις ιδιαίτερα αισιόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις που παρουσίασε στην ημέρα επενδυτών της.
Στις κερδισμένες ξεχώρισε επίσης η Workday, η οποία εκτινάχθηκε έως και περίπου 30% ενδοσυνεδριακά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στην ιστορία της, μετά την πληροφορία ότι η Silver Lake βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά της εταιρείας λογισμικού, αλλά και η Birkenstock, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.
Στον αντίποδα υπό μεγάλη πίεση βρέθηκε η Cisco Systems, καθώς οι εκτιμήσεις της απογοήτευσαν τους επενδυτές τους επενδυτές, αλλά και η Hertz με ισχυρές απώλειες κοντά στο 17%, καθώς έγινε γνωστό ότι η Pershing Square πούλησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Ελεύθερη πτώση κατέγραψε και η μετοχή της Tapestry, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν αρνητικά τις προβλέψεις της για την πορεία των πωλήσεων το οικονομικό έτος 2027.
Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην Applied Materials, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ο κλάδος των ημιαγωγών παραμένει, εξάλλου, ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της επενδυτικής έκρηξης του AI, με τον Philadelphia Semiconductor Index να έχει ενισχυθεί σχεδόν 80% από την αρχή του έτους.
Πηγή: Newmoney.gr
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