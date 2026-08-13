Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον S&P 500 - Χαμόγελα στην αγορά καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Fed

Κέρδη στους δείκτες έφερε η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο - Προβληματισμός στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση της νέας 30ετούς έκδοσης να αγγίζει υψηλά 25 ετών