Ένας υπερτυχερός στο τζάκποτ του 1 δισ. δολαρίων στο αμερικανικό Powerball
ΚΟΣΜΟΣ
Ιλινόι Powerball Λαχείο

Ένας υπερτυχερός στο τζάκποτ του 1 δισ. δολαρίων στο αμερικανικό Powerball

Το τυχερό δελτίο πωλήθηκε σε βενζινάδικο στο Ιλινόι - Δεν εμφανίστηκε ακόμη

Ένας υπερτυχερός στο τζάκποτ του 1 δισ. δολαρίων στο αμερικανικό Powerball
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα λαχείο Powerball που πωλήθηκε σε βενζινάδικο στο δυτικό Ιλινόι ήταν ο μοναδικός νικητής του τζάκποτ ύψους 1 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο τριών μηνών χωρίς νικητή.

Το λαχείο που κέρδισε κατά την κλήρωση χθες Τετάρτη, πωλήθηκε σε βενζινάδικο της αλυσίδας Hy-Vee στο Κουίνσι, περίπου 160 χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας της Πολιτείας, το Σπρίνγκφιλντ.

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 4, 26, 66, 67, 69 με τον αριθμό Powerball να είναι το 9.

Το έπαθλο είτε καταβάλλεται πλήρες με τη μορφή ετήσιας δόσης σε διάστημα 29 ετών είτε ως εφάπαξ πληρωμή ύψους 450,5 εκατ. δολαρίων. Οι νικητές επιλέγουν σχεδόν πάντα το εφάπαξ ποσό, επισημαίνει το Associated Press.

Το μεγάλο έπαθλο των 1,04 δισ. δολαρίων ήταν το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του Powerball, σύμφωνα με τους διοργανωτές του παιχνιδιού. Ένα άλλο λαχείο, το Mega Millions, είχε επίσης νικητή τζάκποτ 1 δισ. δολαρίων.

Το ρεκόρ τζάκποτ λαχείου παραμένει στα λίγο πάνω από 2 δισ. δολάρια, το οποίο κερδήθηκε με ένα λαχείο Powerball που αγοράστηκε στην Καλιφόρνια το 2022.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης