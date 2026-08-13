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Ένας υπερτυχερός στο τζάκποτ του 1 δισ. δολαρίων στο αμερικανικό Powerball
Ένας υπερτυχερός στο τζάκποτ του 1 δισ. δολαρίων στο αμερικανικό Powerball
Το τυχερό δελτίο πωλήθηκε σε βενζινάδικο στο Ιλινόι - Δεν εμφανίστηκε ακόμη
Ένα λαχείο Powerball που πωλήθηκε σε βενζινάδικο στο δυτικό Ιλινόι ήταν ο μοναδικός νικητής του τζάκποτ ύψους 1 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο τριών μηνών χωρίς νικητή.
Το λαχείο που κέρδισε κατά την κλήρωση χθες Τετάρτη, πωλήθηκε σε βενζινάδικο της αλυσίδας Hy-Vee στο Κουίνσι, περίπου 160 χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας της Πολιτείας, το Σπρίνγκφιλντ.
Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 4, 26, 66, 67, 69 με τον αριθμό Powerball να είναι το 9.
Το έπαθλο είτε καταβάλλεται πλήρες με τη μορφή ετήσιας δόσης σε διάστημα 29 ετών είτε ως εφάπαξ πληρωμή ύψους 450,5 εκατ. δολαρίων. Οι νικητές επιλέγουν σχεδόν πάντα το εφάπαξ ποσό, επισημαίνει το Associated Press.
Το μεγάλο έπαθλο των 1,04 δισ. δολαρίων ήταν το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του Powerball, σύμφωνα με τους διοργανωτές του παιχνιδιού. Ένα άλλο λαχείο, το Mega Millions, είχε επίσης νικητή τζάκποτ 1 δισ. δολαρίων.
Το ρεκόρ τζάκποτ λαχείου παραμένει στα λίγο πάνω από 2 δισ. δολάρια, το οποίο κερδήθηκε με ένα λαχείο Powerball που αγοράστηκε στην Καλιφόρνια το 2022.
Το λαχείο που κέρδισε κατά την κλήρωση χθες Τετάρτη, πωλήθηκε σε βενζινάδικο της αλυσίδας Hy-Vee στο Κουίνσι, περίπου 160 χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας της Πολιτείας, το Σπρίνγκφιλντ.
Οι τυχεροί αριθμοί ήταν 4, 26, 66, 67, 69 με τον αριθμό Powerball να είναι το 9.
Το έπαθλο είτε καταβάλλεται πλήρες με τη μορφή ετήσιας δόσης σε διάστημα 29 ετών είτε ως εφάπαξ πληρωμή ύψους 450,5 εκατ. δολαρίων. Οι νικητές επιλέγουν σχεδόν πάντα το εφάπαξ ποσό, επισημαίνει το Associated Press.
Το μεγάλο έπαθλο των 1,04 δισ. δολαρίων ήταν το όγδοο μεγαλύτερο στην ιστορία του Powerball, σύμφωνα με τους διοργανωτές του παιχνιδιού. Ένα άλλο λαχείο, το Mega Millions, είχε επίσης νικητή τζάκποτ 1 δισ. δολαρίων.
Το ρεκόρ τζάκποτ λαχείου παραμένει στα λίγο πάνω από 2 δισ. δολάρια, το οποίο κερδήθηκε με ένα λαχείο Powerball που αγοράστηκε στην Καλιφόρνια το 2022.
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