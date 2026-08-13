Ο Κυριάκος φταίει

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Η ανοησία δεν έχει τελειωμό. Η εμπάθεια πιο πέρα και από το σύμπαν το τρομερό. Το μίσος ασυγκράτητο και χολερικό. Οπως έλεγε και ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ, «το μίσος είναι το δηλητήριο που πίνουμε, ελπίζοντας ότι άλλοι θα πεθάνουν».Να τα πάρω ένα-ένα. Ποιος φταίει για την πύρινη κόλαση στο Πόρτο Γερμενό; Μα φυσικά ο Κυριάκος. Ποιος φταίει για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και τον θάνατο δύο πιλότων; Μα φυσικά ο Κυριάκος. Ποιος φταίει για τη megafire που δεν σβήνει όσοι πυροσβέστες και όσα εναέρια μέσα κι αν επιχειρούν; Μα φυσικά ο Κυριάκος.Ποιος ο υπεύθυνος για τα σπίτια που μετατράπηκαν σε στάχτη και αποκαΐδια; Μα φυσικά ο Κυριάκος. Και ποιος φταίει που την ίδια στιγμή πυροσβέστες και εναέρια μέσα δεν βρίσκονταν σε όλα τα μέτωπα της πύρινης κόλασης από τη μια μέχρι την άλλη άκρη; Μα φυσικά ο Κυριάκος.Με τη φόρα που έχουν πάρει όλοι αυτοί οι καταγγέλλοντες και οι αυτοσχέδιοι δήμιοι, ο Κυριάκος είναι ο βασικός υπεύθυνος της «μεγαλοπρεπούς» πύρινης κόλασης που μετέτρεψε εκατομμύρια στρεμμάτων σε Γαλλία και Ισπανία σε κρανίου τόπο. Αφήνοντας πίσω της 300.000 άστεγους Γάλλους και Ισπανούς, οι οποίοι όχι μόνο έχασαν τα σπίτια τους αλλά και κάθε ίχνος των περιουσιών τους. Μια πρωτοφανής πύρινη κόλαση που όμοιά της σπανίως ιστορικά είχε πλήξει αυτές τις ειδυλλιακές περιοχές του ευρωπαϊκού Νότου.Αν κάποιος εξ όλων αυτών των πασχόντων από τυφλό μίσος και μόνιμη απροσμέτρητη καχυποψία εναντίον της κυβερνητικής εξουσίας είχε κάτσει να μετρήσει τα δεδομένα με ψυχραιμία και στοιχειώδη λογική, θα κατέληγε σε μερικά αυτονόητα και χρήσιμα συμπεράσματα:Οτι οι δύο συλληφθέντες, με τον τρίτο να διαφεύγει, είναι εκείνοι που κατασκεύασαν πλημμελώς τα ενεργειακά καλώδια, με αποτέλεσμα αυτά με τους πανίσχυρους ανέμους να προκαλέσουν σπινθήρες διά της τριβής κι έτσι το πλούσιο σε δέντρα τοπίο να καταλήξει βορά των λαίμαργων φλογών.Οτι η κυβέρνηση είχε καταφέρει να οπλίσει και να θωρακίσει τη χώρα με εναέρια μέσα και με μεγάλο αριθμό πυροσβεστών. Τα εναέρια είναι τόσο πολλά που ελάχιστες άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με αυτόν των ελληνικών πυροσβεστικών μηχανισμών.Οτι οι τρεις βασικοί υπεύθυνοι και χορηγοί των πύρινων κολάσεων είναι η ανθρώπινη αμέλεια, η πυρομανία κάποιων αδιόρθωτων και ψυχωτικών συμπολιτών μας και τα ηλεκτρικά καλώδια.Οτι εντός των δασικών περιοχών που κατακάηκαν στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό είχαν ορθωθεί εξοχικές κατοικίες και άλλα κτίσματα. Μάλιστα κάποιοι εκ των παρανόμων που τώρα ρίχνουν μαύρο δάκρυ είχαν συμπεριλάβει εντός των κατοικιών τους δέντρα του δάσους. Τουτέστιν μαζί με τον καναπέ και την πολυθρόνα, να τι πετιέται: ένα πεύκο!Δεν θέλουμε τον Κυριάκο; Ε, τότε ποιος; Μπας και είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο ταχαριστερός; Που πριν από οκτώ χρόνια, επί κυβέρνησής του, 104 αθώοι «εξαερώθηκαν» από τις αχόρταγες και ανεμπόδιστες φλόγες.Μπας και το κοπέλι της πράσινης αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης; Βάζω στοίχημα ότι θα τα έκανε χειρότερα. Μπας και η κυρα-Μαρία η Καρυστιανού θα είχε την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα να εμποδίσει την έλευση και εδραίωση των πύρινων κολάσεων; Μα μέχρι στιγμής είναι ανίκανη να μαζέψει το κόμμα της, αφού και τα πρώην στελέχη της που φεύγουν αφήνουν πίσω τους πλήθος καταγγελιών και μεθόδων σκοτεινών.Μπας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου; Η μόνη που θα κατάφερνε το αδιανόητο και εντελώς παράλογο: να τσακωθεί με τις φλόγες και να απολύσει πυροσβέστες με την κατηγορία της ανικανότητας.