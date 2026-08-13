Σάλμα Χάγιεκ: Ο γιος του συζύγου της απέκτησε το πρώτο του παιδί, η φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό
Σάλμα Χάγιεκ: Ο γιος του συζύγου της απέκτησε το πρώτο του παιδί, η φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό
Ο γιος του συζύγου της, Φρανσουά-Ανρί Πινό έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Μία φωτογραφία με το πρώτο παιδί του γιου του συζύγου της, Φρανσουά-Ανρί Πινό και τη Σάλμα Χάγιεκ να το κρατάει στην αγκαλιά της, δημοσιεύτηκε στα social media.
Ο Φρανσουά Πινό Τζούνιορ και η Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ ανακοίνωσαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ότι εδώ και έναν μήνα είναι γονείς, κρατώντας μέχρι τώρα την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σύζυγος του Φρανσουά Πινό Τζούνιορ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από προσωπικές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες έδειξε για πρώτη φορά στιγμιότυπα με τον νεογέννητο γιο της, Φρανσουά.
«Ο σύζυγός μου (ο πιο cool Φρανσουά στον κόσμο) και ο γιος μας (ο πιο γλυκός Φρανσουά στον κόσμο). Ο πρώτος μας μήνας ως γονείς» έγραψε η Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες από τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους ζωής ως γονείς, ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τη Σάλμα Χάγιεκ να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό, ενώ ο Φρανσουά Πινό στέκεται δίπλα τους.
Δείτε την ανάρτηση
Σημειώνεται ότι, στην ανάρτηση η Λάρα αποκάλεσε τον Φρανσουά «σύζυγό» της, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει πως το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά, αφού νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του.
Η γέννηση του μικρού Φρανσουά σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη 59χρονη ηθοποιό, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα 60ά γενέθλιά της, στις 2 Σεπτεμβρίου. Η Σάλμα Χάγιεκ είναι παντρεμένη από το 2009 με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό, πατέρα του Φρανσουά Τζούνιορ. Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τα παιδιά του συζύγου της.
«Πάντα ήθελα να έχω πολλά παιδιά και δεν μπόρεσα» είχε δηλώσει στο Red. «Το σώμα μου, ως θαύμα, μου έδωσε ένα. Η μεγάλη ευλογία που είχα είναι ότι ο σύζυγός μου έχει άλλα τρία παιδιά. Οπότε έχω τέσσερα. Και είναι όλα τόσο διαφορετικά» πρόσθεσε.
Ο Φρανσουά Τζούνιορ, που γεννήθηκε το 1998, είναι ο μεγαλύτερος γιος του Φρανσουά-Ανρί Πινό από τον προηγούμενο γάμο του με τη Γαλλίδα σχεδιάστρια Ντορότε Λεπέρ. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει επίσης μια κόρη, τη Ματίλντ Πινό.
Ο Φρανσουά-Ανρί Πινό έχει ακόμη έναν γιο, τον Ογκουστίν Τζέιμς Εβαντζελίστα, που γεννήθηκε το 2006 από τη σχέση του με το μοντέλο Λίντα Εβαντζελίστα. Έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος και η Σάλμα Χάγιεκ απέκτησαν την κόρη τους, Βαλεντίνα Παλόμα Πινό, τον Σεπτέμβριο του 2007.
Ο Φρανσουά Πινό Τζούνιορ και η Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ ανακοίνωσαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ότι εδώ και έναν μήνα είναι γονείς, κρατώντας μέχρι τώρα την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σύζυγος του Φρανσουά Πινό Τζούνιορ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από προσωπικές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες έδειξε για πρώτη φορά στιγμιότυπα με τον νεογέννητο γιο της, Φρανσουά.
«Ο σύζυγός μου (ο πιο cool Φρανσουά στον κόσμο) και ο γιος μας (ο πιο γλυκός Φρανσουά στον κόσμο). Ο πρώτος μας μήνας ως γονείς» έγραψε η Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες από τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους ζωής ως γονείς, ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τη Σάλμα Χάγιεκ να κρατά στην αγκαλιά της το μωρό, ενώ ο Φρανσουά Πινό στέκεται δίπλα τους.
Δείτε την ανάρτηση
Σημειώνεται ότι, στην ανάρτηση η Λάρα αποκάλεσε τον Φρανσουά «σύζυγό» της, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει πως το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά, αφού νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του.
Η γέννηση του μικρού Φρανσουά σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη 59χρονη ηθοποιό, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα 60ά γενέθλιά της, στις 2 Σεπτεμβρίου. Η Σάλμα Χάγιεκ είναι παντρεμένη από το 2009 με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό, πατέρα του Φρανσουά Τζούνιορ. Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τα παιδιά του συζύγου της.
«Πάντα ήθελα να έχω πολλά παιδιά και δεν μπόρεσα» είχε δηλώσει στο Red. «Το σώμα μου, ως θαύμα, μου έδωσε ένα. Η μεγάλη ευλογία που είχα είναι ότι ο σύζυγός μου έχει άλλα τρία παιδιά. Οπότε έχω τέσσερα. Και είναι όλα τόσο διαφορετικά» πρόσθεσε.
Ο Φρανσουά Τζούνιορ, που γεννήθηκε το 1998, είναι ο μεγαλύτερος γιος του Φρανσουά-Ανρί Πινό από τον προηγούμενο γάμο του με τη Γαλλίδα σχεδιάστρια Ντορότε Λεπέρ. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει επίσης μια κόρη, τη Ματίλντ Πινό.
Ο Φρανσουά-Ανρί Πινό έχει ακόμη έναν γιο, τον Ογκουστίν Τζέιμς Εβαντζελίστα, που γεννήθηκε το 2006 από τη σχέση του με το μοντέλο Λίντα Εβαντζελίστα. Έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος και η Σάλμα Χάγιεκ απέκτησαν την κόρη τους, Βαλεντίνα Παλόμα Πινό, τον Σεπτέμβριο του 2007.
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